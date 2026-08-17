VinFast VF 5 thế hệ mới lộ diện chạy thử trên đường phố cùng lớp ngụy trang

Nguyên mẫu được cho là VinFast VF 5 thế hệ thứ hai vừa bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Bengaluru, Ấn Độ. So với mẫu hiện hành, chiếc SUV điện cỡ nhỏ sở hữu nhiều thay đổi cả về thiết kế ngoại thất lẫn khoang nội thất.

Theo hình ảnh do trang Rushlane đăng tải, xe xuất hiện tại khu vực quanh ga tàu điện ngầm Mahalakshmi, bang Karnataka. Mẫu xe được ngụy trang khá kín nhưng vẫn có thể nhận ra nhiều điểm mới. Xe có kích thước dài 3.967 mm, rộng 1.723 mm, cao 1.579 mm, trục cơ sở 2.514 mm và khoảng sáng gầm 160 mm.

Phần đầu xe được thiết kế lại với nắp ca-pô dạng vỏ sò, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và sử dụng đèn projector. Dải đèn LED định vị ban ngày vẫn được che kín trên nguyên mẫu nên chưa thể xác định thiết kế cuối cùng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền được làm dày hơn, trong khi cửa cốp và cản trước, cản sau đều thay đổi. Chiếc xe thử nghiệm sử dụng mâm thép 16 inch, trong khi bản thương mại nhiều khả năng được trang bị mâm hợp kim 17 inch.

Bên trong, VF 5 thế hệ mới cũng có những thay đổi đáng kể. Bảng táp-lô được thiết kế phẳng và tối giản hơn, kết hợp màn hình giải trí trung tâm dạng nổi. Xe không có màn hình hiển thị phía sau vô-lăng, trong khi vô-lăng mới có thiết kế tương đồng với VF 8 thế hệ mới.

Một số trang bị như màn hình TFT, ghế thông gió, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau được cho là có thể xuất hiện trên phiên bản thương mại, dù VinFast chưa xác nhận.

Thông số hệ truyền động của VF 5 thế hệ mới hiện chưa được tiết lộ. Trong khi đó, VF 5 hiện hành tại Việt Nam sử dụng mô-tơ điện cầu trước, công suất tối đa 134 mã lực, kết hợp pin LFP 37,23 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 326 km theo chuẩn NEDC.

Việc VF 5 thế hệ mới xuất hiện tại Ấn Độ cho thấy VinFast có thể đang chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường này. Mẫu xe sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ với những đối thủ như Tata Punch EV, Tata Nexon EV và Mahindra XEV3XO EV.

Theo nguồn tin tại Ấn Độ, VinFast đạt doanh số 1.482 xe trong tháng 7/2026 và đang có kế hoạch đưa 5 mẫu xe điện vào thị trường này trước cuối năm. VF 5 thế hệ mới được cho là có khả năng ra mắt vào cuối năm 2026.