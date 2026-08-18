Theo khảo sát ở một số đại lý, hiện xe máy điện NEO's đang được bán ra với mức giá bán ổn định xung quanh mức đề xuất của hãng. Phần lớn đại lý áp dụng mức giảm giá nhẹ từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy điện NEO's cập nhật tháng 8/2026:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Yamaha NEO's 2026 36.900.000 35.500.000 1.400.000

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT, 1 pin, bộ sạc và chỉ mang tính tham khảo.

Ở phiên bản 2026 vừa được bán ra tại Việt Nam, NEO's không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại trừ bổ sung một số màu sắc mới. Xe hướng tới một phương tiện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Với thiết kế hiện đại, xe sử dụng hệ thống đèn LED hiện đại và tích hợp cả cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có tích hợp Y-Connect hiện đại.

Về vận hành, NEO’s sử dụng bộ vành đúc 13 inch đi cùng lốp không săm kích thước 110/70-13 ở bánh trước và 130/70-13 ở bánh sau. Khoảng sáng gầm 148 mm giúp xe linh hoạt khi di chuyển trên đường phố, đặc biệt khi gặp những đoạn đường không bằng phẳng. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp giảm xóc trước dạng ống lồng cùng giảm xóc sau dạng lò xo, góp phần mang lại sự ổn định khi vận hành.

Các tiện ích trên xe cũng được chú trọng với smartkey, hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB để sạc các thiết bị điện tử như điện thoại, tai nghe hoặc đồng hồ thông minh. Sàn để chân phẳng, rộng giúp người lái dễ dàng đặt đồ dùng, trong khi cốp dưới yên có thể chứa mũ bảo hiểm nửa đầu và một số vật dụng cá nhân.

Về sức mạnh, NEO’s sử dụng mô-tơ điện công suất định danh 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW và mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm. Xe có hai chế độ lái Standard và ECO, cùng pin lithium 23,2 Ah cho quãng đường tối đa khoảng 60 km mỗi lần sạc. Xe cũng được thiết kế sẵn vị trí để lắp thêm pin, nâng phạm vi di chuyển tốt hơn.