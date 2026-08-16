Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2026

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, toàn thị trường ghi nhận 59.031 xe bán ra trong tháng 7/2026, tăng 11,79% so với 52.805 xe của tháng 6. Trong đó, các thành viên VAMA bán 33.707 xe, tăng 8%; Hyundai đạt 3.543 xe, còn VinFast tiếp tục dẫn đầu với 21.781 ô tô điện được bàn giao.

Đà tăng trưởng của thị trường cũng được phản ánh trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng. Có tới 6 mẫu xe điện VinFast góp mặt, trong khi 4 vị trí còn lại thuộc về các mẫu xe động cơ đốt trong đến từ Nhật Bản.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại vị trí dẫn đầu của VinFast VF 3 sau 4 tháng. Kể từ tháng 3/2026, mẫu xe điện mini liên tục đứng sau Limo Green – mẫu MPV điện từng vươn lên dẫn đầu doanh số VinFast và toàn thị trường. Sang tháng 7, VF 3 bán được 5.564 xe, vượt Limo Green với 4.404 xe để giành lại ngôi đầu.

Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Mitsubishi đóng góp 2 mẫu xe trong top 10, gồm Xforce và Xpander. Hai vị trí còn lại thuộc về Toyota Yaris Cross và Mazda CX-5.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2026: