Xe máy điện mới lộ thông số “khủng”, tầm hoạt động tới 200 km/lần sạc

Theo thông tin được chuyên trang xe Ấn Độ Rushlane chia sẻ, Ather Konarc có thể được phân phối với 6 cấu hình, gồm 4 phiên bản thuộc dòng S là SR1, SR2, SR3 và SR4, cùng hai phiên bản cao cấp hơn thuộc dòng Q là QR2 và QR3. Cách phân chia này có thể giúp Ather mở rộng lựa chọn sản phẩm cho nhiều nhóm khách hàng.

Đáng chú ý nhất là hệ thống pin mới mang tên Bedrock. Konarc được cho là sẽ có nhiều tùy chọn pin, tương ứng với tầm hoạt động theo tiêu chuẩn IDC lần lượt khoảng 100 km, 125 km, 160 km và cao nhất là 200 km. Nếu được xác nhận trên phiên bản thương mại, đây sẽ là một trong những mẫu xe điện có tầm hoạt động cao nhất trong danh mục sản phẩm của Ather.

Konarc cũng có thể được trang bị giải pháp sạc tích hợp thuận tiện hơn. Theo thông tin rò rỉ, xe sẽ có sẵn bộ sạc công suất 450 W cùng dây cáp để cắm trực tiếp vào ổ điện gia dụng. Ather được cho là còn cung cấp thêm một bộ sạc 450 W tùy chọn. Khi sử dụng đồng thời hai bộ sạc, tổng công suất có thể đạt 900 W, cho phép sạc pin từ 0 lên 80% trong khoảng 2 giờ.

Một tính năng đáng chú ý khác trên Konarc là Airwalk, hỗ trợ người dùng khi dắt xe bằng cách sử dụng mô-tơ điện để giảm lực cần thiết. Hệ truyền động mới cũng được cho là có khả năng hạn chế tiếng rít thường thấy trên một số mẫu xe điện, qua đó mang lại trải nghiệm vận hành êm ái hơn.

Hình ảnh xe chạy thử và những thông tin xuất hiện trước đó cho thấy Konarc có thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu tư thế ngồi tương đối thẳng, sàn để chân rộng và yên xe được thiết kế chú trọng sự thoải mái. Kiểu dáng tổng thể cũng được định hướng theo phong cách xe tay ga gia đình.

Với những thay đổi về pin, khả năng sạc và thiết kế, Ather Konarc có thể trở thành đối thủ đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga điện tại Ấn Độ, nơi đang có sự góp mặt của những mẫu xe như TVS iQube, Bajaj Chetak, Ola S1 và Hero Vida VX2.

Ather Konarc dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 29/8. Hiện Ather chưa công bố chính thức toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như giá bán của mẫu xe này.