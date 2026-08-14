5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 7/2026

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 7/2026 khi doanh số của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 25.190 xe, tăng tới 20% so với tháng 6.

Tuy nhiên, cơ cấu thị trường tiếp tục cho thấy xu hướng chuộng xe gầm cao khi SUV đạt 7.129 xe, MPV đạt 4.401 xe, trong khi sedan chỉ đạt 3.080 xe. Tính chung 7 tháng, doanh số VAMA đạt 221.540 xe, tăng 14% so với cùng kỳ 2025.

Ở nhóm sedan bán chạy, Honda City dẫn đầu với 1.034 xe, tiếp đến là Toyota Vios với 968 xe. Chỉ riêng hai mẫu xe Nhật đã đóng góp 2.002 xe, chiếm phần lớn doanh số của top 5. Mazda2 đứng thứ ba với 560 xe, tiếp tục duy trì sức bán ổn định nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu đô thị. Hyundai Accent đạt 204 xe, trong khi Mazda3 bán 194 xe. Đáng chú ý, Vios tăng mạnh 122% so với tháng trước, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với City.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan (xe gầm thấp) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2026: