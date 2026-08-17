Cận cảnh nội thất 2 tông màu "sang xịn" trên VinFast VF 8 thế hệ mới

Những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới bản thương mại đã bắt đầu xuất hiện tại đại lý, qua đó hé lộ thêm các lựa chọn về trang bị và màu nội thất. Đáng chú ý, hình ảnh một chiếc VF 8 với cabin phối nâu - đen đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua hình ảnh thực tế, màu nâu xuất hiện trên nhiều chi tiết như bảng táp-lô, vô-lăng, tapi cửa, bệ tỳ tay và ghế ngồi. Các mảng màu đen tạo độ tương phản, trong khi đường trang trí chạy ngang bảng điều khiển giúp cabin có chiều sâu hơn.

So với thế hệ trước, nội thất VF 8 mới cũng thay đổi đáng kể. Xe được bổ sung màn hình thông tin phía sau vô-lăng, trong khi màn hình trung tâm 12,9 inch chuyển sang dạng đặt nổi. Hệ thống sử dụng giao diện mới, hỗ trợ camera 360 độ.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế gọn hơn, tích hợp sạc không dây chuẩn MagSafe Qi2. Các tiện nghi đáng chú ý gồm ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc không khí Combi 1.0, dàn âm thanh 8 loa và trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt.

Không chỉ thay đổi thiết kế, VF 8 thế hệ mới còn được nâng cấp về kỹ thuật với khung gầm mới, giảm chấn thích ứng FSD, kiến trúc điện - điện tử theo hướng Software Defined Vehicle (SDV), máy tính trung tâm CVC và hệ thống quản lý nhiệt ITM. Bản thương mại cũng được bổ sung vật liệu cách âm tại hốc bánh nhằm hạn chế tiếng ồn từ mặt đường.

Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm và bộ pin 60,13 kWh. Phạm vi hoạt động được công bố gần 500 km theo chuẩn NEDC, trong khi thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% mất dưới 30 phút.

VinFast VF 8 với cách phối nâu - đen mới giúp khách hàng có thêm một lựa chọn nội thất mang phong cách sang trọng và bớt đơn điệu hơn, bên cạnh những tông màu quen thuộc trước đây.