Đây là 5 mẫu MPV khách Việt mua nhiều nhất tháng 7/2026

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7/2026 với tổng cộng 59.031 xe được bán ra, nếu tính cả doanh số của VAMA, Hyundai và VinFast. Riêng VAMA ghi nhận 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước; Hyundai đạt 3.543 xe, trong khi VinFast tiếp tục áp đảo với 21.781 ô tô điện bàn giao.

Ở nhóm MPV bán chạy nhất, cục diện tiếp tục nghiêng mạnh về VinFast khi hai mẫu xe điện giữ trọn hai vị trí dẫn đầu. VinFast Limo Green đứng số 1 với 4.404 xe, trong khi VF MPV 7 đạt 1.674 xe, tăng một bậc so với tháng trước. Mitsubishi Xpander bán 1.083 xe, đứng thứ ba, cũng tăng một bậc.

Đáng chú ý, Toyota Innova Cross dù đạt 1.046 xe nhưng lại tụt từ vị trí thứ hai trong tháng 6 xuống thứ tư trong tháng 7, mất 2 bậc trên bảng xếp hạng. Toyota Veloz Cross đứng thứ năm với 899 xe. Trước đó, trong tháng 6, Innova Cross từng gây bất ngờ khi dẫn đầu nhóm MPV động cơ đốt trong với 1.670 xe, chỉ xếp sau Limo Green trong toàn phân khúc.

Kết quả tháng 7 cho thấy khoảng cách giữa bộ đôi MPV điện VinFast và nhóm xe Nhật Bản tiếp tục được nới rộng. Riêng Limo Green bán nhiều hơn mẫu đứng thứ hai tới 2.730 xe, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu tuyệt đối. Trong khi đó, cuộc đua phía sau trở nên sít sao hơn khi Xpander và Innova Cross chỉ cách nhau 37 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2026: