Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Về thắc mắc của bạn Hoàng Nam, VOV Giao thông xin được trả lời như sau:

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT), vạch vàng liền nét (vạch 1.2 hoặc 1.3) dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều đối với đường hai chiều và xe không được phép lấn làn, không được đè lên vạch.

Hành vi lái ô tô để bánh xe đè trúng vạch vàng liền nét, dù chưa lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều, vẫn xác định là vi phạm lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường".

Ảnh minh họa: Chat GPT

Đối với hành vi này, theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường (bao gồm lỗi đè vạch vàng liền nét) sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và không thuộc nhóm vi phạm bị trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX).

Tuy nhiên, các tài xế cần lưu ý phân biệt rõ giữa việc chỉ vô tình đè lên vạch với hành vi đi hẳn sang phần đường hoặc làn đường ngược chiều; bởi nếu lấn hẳn sang làn đối diện, người lái sẽ bị xử phạt về lỗi đi không đúng phần đường quy định với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm GPLX.

Đặc biệt, trong trường hợp hành vi không chấp hành vạch kẻ đường dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng cao lên từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng, đồng thời tài xế sẽ bị trừ tới 10 điểm trên GPLX.

VOV Giao thông khuyến cáo các tài xế khi tham gia giao thông trên các đoạn đường hai chiều có vạch vàng liền nét cần chú ý quan sát, duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn, giữ đúng tâm làn đường để tránh các tình huống bánh xe đè vạch gây nguy hiểm cho các phương tiện đi chiều ngược lại.