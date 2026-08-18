Bajaj Pulsar 125 thế hệ mới lộ diện, gây chú ý với màn hình TFT và thiết kế mới

Theo những hình ảnh chạy thử mới nhất, Pulsar 125 thế hệ mới đang được Bajaj hoàn thiện để ra mắt trước mùa lễ hội tại Ấn Độ. Trong bối cảnh phân khúc xe máy 125 cc ngày càng cạnh tranh về công nghệ, việc Bajaj đưa cụm đồng hồ TFT lên Pulsar 125 được xem là một trong những nâng cấp quan trọng nhất của thế hệ mới.

Về thiết kế, Pulsar 125 2026 được thay đổi khá toàn diện nhưng vẫn duy trì những đường nét đặc trưng của dòng Pulsar. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED mới, trong khi chắn bùn trước cũng được tinh chỉnh. Đáng chú ý, biển số phía trước đã được đưa lên vị trí phía trên cụm đèn pha. Cách bố trí này giúp biển số dễ quan sát hơn so với mẫu hiện tại, khi một phần biển số có thể bị che khuất bởi thiết kế của đèn pha.

Khu vực kính chắn gió dường như không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước, tuy nhiên phần mép dưới được thiết kế bo tròn hơn, tạo cảm giác liền mạch và hiện đại. Trong khi đó, bình xăng và phần ốp hai bên bình xăng đã được thiết kế lại. Bình xăng vẫn mang phong cách quen thuộc của dòng Pulsar Classic, nhưng các mảng ốp mới có đường nét sắc sảo hơn, góp phần tạo cho chiếc xe vẻ ngoài cơ bắp và thể thao.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ thống sang số. Pulsar 125 mới nhiều khả năng sẽ sử dụng cần số dạng đạp bằng mũi chân, thay cho kiểu cần số kết hợp cả gót chân và mũi chân trên phiên bản hiện hành. Phần ốp xích cũng có vẻ được làm bằng vật liệu nhựa, một giải pháp có thể giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe.

Ở phía bên phải, mẫu xe thử nghiệm được trang bị ống xả hai tông màu với thiết kế mới. Phần tay dắt phía sau cũng được làm nổi bật hơn với kiểu dáng tách đôi. Trong khi đó, cụm đèn hậu được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn, phù hợp với diện mạo mới của toàn bộ chiếc xe.

Bajaj cũng thực hiện một số thay đổi đối với khu vực người lái và hành khách. Gác chân dành cho người ngồi sau được thiết kế lại, trong khi cần phanh sau cũng có kiểu dáng mới. Mẫu xe thử nghiệm còn sở hữu bộ tem đồ họa mang phong cách thể thao hơn. Tuy nhiên, các trang bị quen thuộc như mâm hợp kim 17 inch, phuộc trước dạng ống lồng và đèn xi-nhan LED dự kiến vẫn được duy trì.

Điểm đáng chú ý nhất trên Pulsar 125 thế hệ mới là cụm đồng hồ TFT. Hình ảnh xe chạy thử cho thấy màn hình này có thiết kế tương tự loại đang được sử dụng trên phiên bản cao cấp của Pulsar N160 SS. Nếu được đưa vào sản xuất, đây sẽ là một bước tiến đáng kể về mặt công nghệ đối với Pulsar 125, vốn thuộc nhóm xe phổ thông 125 cc.

Màn hình TFT mới được cho là sẽ hỗ trợ kết nối Bluetooth và cung cấp một số chức năng thông minh như hiển thị thông tin cuộc gọi, tin nhắn SMS và dẫn đường từng chặng. Tuy nhiên, Bajaj có thể không trang bị cho Pulsar 125 những tính năng cao cấp hơn như hiển thị Google Maps hoặc kết nối Wi-Fi, vốn xuất hiện trên Pulsar N160 SS.

Ngoài màn hình TFT, mẫu Pulsar 125 mới còn được bắt gặp với cổng sạc USB Type-C và đèn cảnh báo nguy hiểm. Đây đều là những trang bị ngày càng phổ biến trên các mẫu xe máy thế hệ mới và có thể giúp Pulsar 125 tăng sức cạnh tranh trong phân khúc 125 cc.

Không chỉ thay đổi về thiết kế và công nghệ, động cơ của Pulsar 125 cũng được kỳ vọng sẽ nhận được những điều chỉnh đáng kể. Theo các thông tin hiện có, Bajaj có thể tinh chỉnh động cơ theo hướng vận hành mượt mà hơn, đồng thời cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Giá bán dự kiến vẫn sẽ là lợi thế của thế hệ mới, hiện Pulsar 125 đang được bán trên thị trường với mức giá 92.270 rupee - khoảng 25,2 triệu đồng.