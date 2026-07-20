Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (TC Group), bức tranh doanh số ô tô trong tháng 6/2026 tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các phân khúc. Trong khi thị trường duy trì đà tăng trưởng nhẹ, nhóm 10 mẫu xe bán chậm nhất vẫn chủ yếu là những cái tên quen thuộc, với nhiều biến động về thứ hạng.

Đáng chú ý, các dòng sedan và hatchback tiếp tục suy giảm sức hút trước xu hướng người tiêu dùng chuyển dịch sang SUV và MPV. Một số mẫu SUV và MPV cỡ lớn đã ghi nhận tín hiệu phục hồi nhờ nguồn cung được cải thiện.

Danh sách xe bán chậm nhất tháng 6 cũng cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các thương hiệu Nhật Bản khi có tới 8/10 mẫu xe góp mặt đến từ các hãng xe của quốc gia này. Phần lớn đều là những sản phẩm đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời hoặc không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Đáng chú ý, sau khi nhiều mẫu xe có doanh số thấp như Mazda6, Honda Accord, Toyota Corolla Altis và Kia Morning lần lượt rút khỏi thị trường hoặc không còn công bố doanh số, Ford Mustang Much-E đã trở thành mẫu xe đứng đầu bảng xếp hạng những mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường trong tháng 6/2026 với chỉ 6 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: