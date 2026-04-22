Nhiều xe Mazda CX-8 đang tìm chủ mới với giá hời

Thị trường xe đã qua sử dụng thời gian gần đây ghi nhận nhiều chiếc Mazda CX-8 được rao bán với mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với thời điểm lăn bánh. Khảo sát nhanh từ một số tin rao cho thấy, cùng một mẫu SUV 7 chỗ, mức chênh lệch giữa xe mới và xe đã qua sử dụng có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, tạo ra cơ hội đáng cân nhắc cho người mua thực dụng.

Một số tin rao bán Mazda CX-8_

Chẳng hạn, một chiếc Mazda CX-8 Premium sản xuất 2020, đã đi khoảng 69.000 km, đang được chào giá quanh mức 719 triệu đồng. Ở thời điểm mua mới, phiên bản này thường có giá lăn bánh vượt mốc 1 tỷ đồng tùy khu vực. Như vậy sau khoảng 4–5 năm sử dụng, mức mất giá rơi vào khoảng 300 triệu đồng, một con số khá “dễ thở” với người mua xe cũ đang tìm kiếm SUV rộng rãi.

Ở chiều ngược lại, những xe đời rất mới lại cho thấy mức giữ giá tốt hơn nhưng vẫn có khoảng chênh lệch đáng kể. Một chiếc Mazda CX-8 Premium 2.5 AT sản xuất 2025, mới chạy khoảng 7.000 km, được rao bán khoảng 985 triệu đồng. Nếu so với giá lăn bánh xe mới có thể tiệm cận hoặc vượt 1,1 tỷ đồng, mức giảm này vẫn đủ hấp dẫn với những ai muốn “lên đời” xe gần như mới nhưng tiết kiệm chi phí ban đầu.

Ảnh thực tế một chiếc Mazda CX-8 được rao bán.

Đáng chú ý, các phiên bản cũ hơn như Mazda CX-8 Premium AWD 2019 hiện có giá chỉ khoảng 670 triệu đồng, với quãng đường sử dụng hơn 70.000 km. Đây là mức giá đang tiệm cận nhiều mẫu CUV hạng C đời mới, trong khi CX-8 lại thuộc phân khúc cao hơn, sở hữu cấu hình 7 chỗ và không gian rộng rãi hơn rõ rệt.

Không chỉ các bản Premium, những biến thể Luxury cũng xuất hiện khá nhiều trên thị trường xe cũ. Một chiếc Mazda CX-8 Luxury 2.5 AT sản xuất 2024, chạy chưa đến 8.000 km, được chào giá khoảng 899 triệu đồng. So với xe mới, mức chênh lệch có thể dao động từ 100–150 triệu đồng, phù hợp với người dùng ưu tiên xe đời mới nhưng không quá đặt nặng yếu tố “đập hộp”.

Điểm chung của các tin rao là đều nhấn mạnh yếu tố xe nguyên bản, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ và hỗ trợ kiểm tra trước khi mua. Tuy nhiên, thực tế giao dịch vẫn đòi hỏi người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng xe, đặc biệt là các chi tiết liên quan đến va chạm, ngập nước hoặc lịch sử sử dụng thực tế, thay vì chỉ dựa vào mô tả.

Ở góc nhìn thị trường, Mazda CX-8 mất giá tương đối nhanh trong những năm đầu, nhưng sau đó biên độ giảm giá có xu hướng chậm lại. Đây là đặc điểm quen thuộc của nhiều mẫu SUV 7 chỗ tại Việt Nam, nhất là khi nguồn cung xe mới liên tục được bổ sung và cạnh tranh trong phân khúc ngày càng lớn.

Với những người đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ phục vụ gia đình, loạt Mazda CX-8 đã qua sử dụng đang mở ra nhiều lựa chọn hợp lý về chi phí. Khoảng giá từ hơn 600 triệu đến dưới 1 tỷ đồng giúp người mua dễ dàng tiếp cận mẫu xe từng thuộc nhóm cao cấp hơn, miễn là chấp nhận đánh đổi về độ mới và dành thời gian kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền.