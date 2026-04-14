Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Honda CR-V: 7 chỗ đang bị “lạm dụng”?

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một xu hướng đáng chú ý khi ngày càng nhiều mẫu SUV/Crossover được gắn mác “7 chỗ”. Từ những dòng xe vốn sinh ra để phục vụ gia đình đông người, cấu hình 3 hàng ghế giờ đây xuất hiện dày đặc, thậm chí len lỏi vào cả những phân khúc vốn dĩ không thực sự phù hợp. Điều này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm, liệu “7 chỗ” đang là giá trị thực, hay chỉ là một chiêu bài tiếp thị tinh vi?

Ba cái tên tiêu biểu cho xu hướng này, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Honda CR-V chính là những lát cắt điển hình để mổ xẻ vấn đề.

“7 chỗ”: Từ nhu cầu thực đến công cụ marketing

Trong quá khứ, xe 7 chỗ thường gắn liền với các mẫu SUV khung gầm rời hoặc MPV thuần túy, nơi hàng ghế thứ ba thực sự có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, khi các hãng như Hyundai, Mazda hay Honda bước vào cuộc đua crossover, khái niệm “7 chỗ” bắt đầu được tái định nghĩa theo hướng linh hoạt hơn.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, phần lớn người dùng hiếm khi sử dụng đủ 7 ghế. Tuy nhiên, tâm lý “dư còn hơn thiếu”, cùng với giá trị bán lại và cảm giác sở hữu một chiếc xe “to, đa dụng”, đã khiến cấu hình này trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mẫu xe chuyển sang cấu hình “5+2”, tức hàng ghế thứ ba chỉ phục vụ nhu cầu tình huống.

Ở góc độ thị trường, yếu tố giá cũng góp phần củng cố xu hướng này. Hiện nay, một chiếc SUV “7 chỗ” như Santa Fe có giá lăn bánh khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng, CX-8 dao động 1-1,2 tỷ đồng, còn CR-V nằm trong khoảng 1-1,4 tỷ đồng tùy phiên bản. Sự chênh lệch không quá lớn so với xe 5 chỗ khiến người mua dễ bị thuyết phục bởi “giá trị cộng thêm” mang tên hàng ghế thứ ba.

Hyundai Santa Fe: Nhiều thứ để nói hơn là chỉ 7 chỗ

Hyundai Santa Fe là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch từ “xe gia đình” sang “biểu tượng công nghệ”. Thế hệ mới với thiết kế vuông vức, kích thước lớn hơn và trục cơ sở kéo dài đã cải thiện đáng kể không gian nội thất. Đặc biệt, tùy chọn 6 chỗ với hàng ghế thương gia cho thấy Hyundai không còn đơn thuần theo đuổi số lượng ghế, mà hướng đến trải nghiệm.

Tuy nhiên, nếu bóc tách kỹ, hàng ghế thứ ba của Santa Fe vẫn chưa thể sánh với các SUV cỡ lớn thực thụ. Dù rộng rãi hơn trước, nó vẫn chủ yếu phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn trong hành trình ngắn. Nói cách khác, “7 chỗ” ở đây mang tính bổ trợ nhiều hơn là cốt lõi.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở chiến lược sản phẩm. Khi Hyundai loại bỏ máy dầu, đồng thời đẩy mạnh bản hybrid và tăng áp, Santa Fe đang định vị lại chính mình: một chiếc SUV thiên về công nghệ, tiện nghi và hình ảnh hiện đại. Trong bối cảnh đó, cấu hình 7 chỗ dường như trở thành một phần của “gói giá trị”, hơn là yếu tố định danh.

Mazda CX-8: Giá trị 7 chỗ thuần túy hiếm hoi

Khác với cách tiếp cận giàu tính trình diễn của đối thủ Hàn Quốc, Mazda CX-8 giữ vững triết lý “Less is more” đặc trưng.

Với chiều dài cơ sở lên tới 2.930 mm, lớn nhất nhóm, CX-8 mang đến một hàng ghế thứ ba thực sự có thể sử dụng. Không gian để chân, độ cao ghế và khả năng tiếp cận đều được tối ưu, cho thấy Mazda không coi đây là chi tiết phụ họa. Khoang hành lý cũng linh hoạt, có thể mở rộng từ khoảng 209L lên hơn 700L khi gập ghế.

Tuy nhiên, CX-8 không phải không có điểm yếu. Động cơ 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất 188 mã lực đủ dùng, nhưng thiếu sự bùng nổ khi xe chở đủ tải. Đồng thời, danh sách trang bị, dù đầy đủ, lại không “hào nhoáng” như các đối thủ Hàn, khiến mẫu xe này phần nào lép vế trong cuộc đua trải nghiệm số.

Dẫu vậy, nếu xét trên tiêu chí thuần túy, CX-8 vẫn là một trong những mẫu SUV hiếm hoi giữ được bản chất của một chiếc xe 7 chỗ đúng nghĩa, rộng rãi, cân bằng và thực dụng.

Honda CR-V: 7 chỗ như một lựa chọn hơn là tiêu chuẩn

Sự xuất hiện của cấu hình 7 chỗ trên Honda CR-V phản ánh rõ nhất sự “mở rộng biên” của khái niệm SUV gia đình.

Vốn là một mẫu C-SUV, CR-V không được thiết kế để tối ưu cho 3 hàng ghế. Việc bổ sung hàng ghế thứ ba khiến không gian bị thu hẹp đáng kể. Theo một số số liệu tham khảo, dung tích khoang hành lý của bản 7 chỗ chỉ khoảng 150L khi dựng đủ ghế, con số khá khiêm tốn so với gần 500L trên bản 5 chỗ.

Tuy nhiên, điểm đáng khen nằm ở cách Honda triển khai sản phẩm. Hãng không “ép” người dùng vào cấu hình 7 chỗ, mà đưa ra song song hai lựa chọn, bản hybrid 5 chỗ tối ưu vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, cùng bản xăng 7 chỗ phục vụ nhu cầu linh hoạt. Đây là một chiến lược khôn ngoan, thừa nhận rằng không phải chiếc xe nào cũng cần gánh vác vai trò đa dụng.

CR-V vì thế trở thành một mẫu xe “có 7 chỗ nhưng không phụ thuộc vào 7 chỗ”, một khác biệt mang tính triết lý.

Khi “7 chỗ” trở thành một nhãn mác

Điểm chung của cả ba mẫu xe nằm ở chỗ, cấu hình 7 chỗ không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thay vào đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ an toàn (ADAS), khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trải nghiệm vận hành và thiết kế.

Sự phát triển của động cơ hybrid, các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến và nội thất cao cấp đã khiến “7 chỗ” trở thành một phần trong tổng thể giá trị. Nó giống một “nhãn mác” giúp sản phẩm dễ tiếp cận thị trường hơn, thay vì là bản chất cốt lõi.

Ở chiều ngược lại, việc cố gắng tích hợp hàng ghế thứ ba vào những nền tảng không phù hợp đôi khi lại phản tác dụng. Khoang hành lý bị thu hẹp, trọng lượng tăng lên, hiệu suất vận hành suy giảm, tất cả đều là cái giá phải trả cho sự “đa dụng hóa” có phần khiên cưỡng.

Kết luận: Lạm dụng hay thích nghi?

Gọi đây là “lạm dụng” có thể hơi cực đoan. Thực tế, đó là sự thích nghi của các hãng xe trước nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, những người luôn muốn nhiều hơn trong cùng một mức giá.

Tuy nhiên, ranh giới giữa “đa dụng” và “quá tải” là rất mong manh. Một chiếc xe tốt không phải là chiếc xe có nhiều ghế nhất, mà là chiếc xe sử dụng hiệu quả nhất những gì nó sở hữu.

Với Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Honda CR-V, câu chuyện “7 chỗ” không còn đơn thuần là bài toán chỗ ngồi. Nó phản ánh triết lý sản phẩm, chiến lược thương hiệu, và rộng hơn, là cách ngành ô tô đang tiến hóa trong thời đại mới.

Và có lẽ, khi xe điện và xe tự hành dần trở thành chuẩn mực, khái niệm “7 chỗ” cũng sẽ tiếp tục được viết lại theo một cách hoàn toàn khác.