Super Cub C125 2026 nội địa Nhật ra mắt, giá ngang SH

Là dòng xe mang tính biểu tượng của Honda, Super Cub được ưa chuộng tại nhiều quốc gia và luôn được hãng chú trọng duy trì và nâng cấp. Tại thị trường Nhật Bản, Honda vừa giới thiệu phiên bản 2026 cho dòng Super Cub C125 với việc duy trì ngôn ngữ thiết kế và tích hợp nhiều trang bị cao cấp vượt trội so với các mẫu xe số khác trên thị trường.

Xe vẫn giữ nền tảng thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Super Cub C100, nhưng được bổ sung các chi tiết hiện đại một cách hài hòa. Có thể kể đến như bộ mâm hợp kim gia công và hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key giúp tăng sự tiện lợi và cảm giác cao cấp, qua đó khẳng định vị thế cao hơn so với các dòng xe gia đình thông thường.

Ở phiên bản 2026, xe được cập nhật màu sơn mới với 2 màu bổ sung là Pearl Smoky Gray và Premium Silver Metallic, đồng thời vẫn giữ lại màu Pearl Bosphorus Blue. Như vậy, tổng cộng xe có 3 tùy chọn màu, mang lại sự mới mẻ mà không cần thay đổi cấu trúc chính.

Về động cơ, xe sử dụng máy xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 123cc, cho công suất tối đa 9,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.250 vòng/phút. Xe dùng hộp số 4 cấp, tập trung vào sự đơn giản, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Trang bị đi kèm gồm phanh đĩa trước thủy lực tích hợp ABS là tiêu chuẩn, trong khi bánh sau vẫn dùng phanh tang trống theo hướng tối ưu chi phí và dễ bảo dưỡng. Kích thước xe dài 1.915 mm, rộng 720 mm, cao 1.000 mm, trục cơ sở 1.245 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng 110 kg.

Bình xăng có dung tích 3,7 lít. Lốp trước kích thước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17, phản ánh đặc tính linh hoạt, dễ lái và vẫn giữ trọn “chất Cub” dù được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn.

Giá bán tại Nhật Bản của Honda Super Cub C125 2026 là 495.000 yên - khoảng 82,2 triệu đồng.