Top SUV đáng mua ở thị trường Việt Nam hiện nay

Honda CR-V

Honda CR-V 2026 có giá niêm yết từ 1,039-1,250 tỷ đồng, gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, hiện đại và sang trọng hơn hẳn đời trước, nổi bật với lưới tản nhiệt lục giác cùng cụm đèn LED thích ứng thông minh giúp tối ưu tầm nhìn. Kích thước tổng thể lớn hơn mang lại dáng xe bề thế và không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt hàng ghế sau có thêm khoảng để chân thoải mái.

Khoang lái thừa hưởng phong cách từ Honda Civic, hiện đại với màn hình kỹ thuật số và hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Nội thất tiện nghi với điều hòa 2 vùng, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái và cửa sổ trời toàn cảnh trên bản cao, mang lại trải nghiệm cao cấp. Xe còn tích hợp nhiều tiện ích như khởi động từ xa, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, tăng tính tiện dụng hàng ngày.

CR-V 2026 cung cấp hai tùy chọn động cơ linh hoạt, gồm máy xăng tăng áp mạnh mẽ và hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Bản hybrid nổi bật với công suất kết hợp 204 mã lực, vận hành êm ái và tối ưu hiệu suất nhờ cơ chế hoạt động thông minh giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Hệ dẫn động AWD trên bản xăng giúp xe vận hành ổn định hơn trên địa hình khó, gia tăng tính đa dụng.

Hệ thống an toàn Honda Sensing mang đến sự an tâm với loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như phanh tự động, giữ làn và ga tự động thích ứng. Xe còn được trang bị camera 360, cảnh báo điểm mù, cảm biến và nhiều tính năng hỗ trợ khác giúp nâng cao độ an toàn toàn diện.

Về tổng thể, CR-V 2026 là mẫu SUV cân bằng giữa thiết kế, công nghệ, hiệu suất và an toàn. Đây là lựa chọn đáng giá trong phân khúc nhờ sự nâng cấp toàn diện và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Hyundai SantaFe

Hyundai Santa Fe 2025 có nhiều phiên bản lựa chọn, giá niêm yết dao động từ 1.069-1,365 tỷ đồng. Nhìn chung, Santa Fe 2025 là mẫu SUV nổi bật nhờ thiết kế khác biệt, tiện nghi vượt trội và công nghệ dẫn đầu phân khúc.

Cụ thể, dòng SUV này gây ấn tượng mạnh với thiết kế lột xác hoàn toàn, vuông vức, bề thế và đậm chất SUV hơn, lấy cảm hứng từ Land Rover Defender. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ nhật sơn đen liền mạch cùng hệ thống đèn LED hiện đại. Dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ H độc đáo kết hợp dải LED ngang giúp xe dễ nhận diện và mang phong cách tương lai. Cụm đèn pha LED cỡ lớn bố trí hài hòa, tăng khả năng chiếu sáng và tính thẩm mỹ. Tổng thể ngoại hình to lớn hơn, dáng xe khỏe khoắn với các chi tiết ốp nhựa đen và đường nét dập nổi hầm hố.

Nội thất cũng được nâng cấp toàn diện, mang phong cách hiện đại và công nghệ cao. Màn hình cong kép 12,3 inch tạo điểm nhấn sang trọng và trực quan cho người lái. Xe trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như sạc không dây, âm thanh Bose, đèn viền nội thất và cập nhật phần mềm qua WiFi. Ghế lái Ergo Motion thông minh cùng chế độ không trọng lực giúp tăng sự thoải mái khi di chuyển dài. Không gian rộng rãi với hàng ghế thứ hai kiểu thương gia, tối ưu trải nghiệm hành khách.

Khoang hành lý lớn hàng đầu phân khúc, tăng tính thực dụng cho gia đình. Xe còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như quét vân tay, khử trùng UV-C và khóa kỹ thuật số. Hệ thống an toàn đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao mang lại sự yên tâm khi vận hành. Gói công nghệ Smart Sense giúp hỗ trợ lái xe an toàn và thông minh hơn trong nhiều tình huống.

Mazda CX-8

Mazda CX-8 2026 có giá niêm yết dao động từ 969 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng. Dòng xe CX-8 nổi bật với ngoại hình to lớn, bề thế và đậm chất SUV 7 chỗ cao cấp, kết hợp triết lý thiết kế tinh giản nhưng tinh tế đặc trưng của Mazda. Thân xe liền mạch theo ngôn ngữ Kodo cùng các chi tiết crom sang trọng giúp tổng thể vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch. Hệ thống đèn LED thông minh 24 bóng cho khả năng chiếu sáng vượt trội, tăng tính an toàn khi di chuyển ban đêm. Bộ mâm 19 inch hiện đại góp phần tôn lên vẻ thể thao và đẳng cấp.

Nội thất gây ấn tượng với chất liệu da Nappa cao cấp kết hợp gỗ Ayous, mang lại không gian sang trọng và ấm cúng. Xe trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như sưởi vô lăng, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa 3 vùng và màn hình HUD hiện đại. Hệ thống giải trí Mazda Connect cùng dàn âm thanh Bose 10 loa đem lại trải nghiệm âm thanh sống động. Không gian rộng rãi với cấu hình ghế linh hoạt, hàng ghế thương gia tiện nghi và khoang hành lý lớn đáp ứng tốt nhu cầu gia đình. Gói an toàn i-Activsense cung cấp loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo điểm mù, giữ làn và phanh thông minh. Xe còn trang bị camera 360, cảm biến và nhiều công nghệ an toàn bị động giúp tăng sự yên tâm khi vận hành.

Động cơ Skyactiv-G 2.5L mang lại sức mạnh ổn định, vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ G-Vectoring Control Plus giúp xe vào cua ổn định và kiểm soát tốt hơn. Khung gầm Skyactiv cải tiến giúp giảm ồn, rung và tăng độ êm ái khi di chuyển. Hệ thống treo và lốp được tinh chỉnh nâng cao khả năng hấp thụ xung động, cải thiện trải nghiệm lái.

Đánh giá tổng thể có thể thấy, CX-8 2026 là lựa chọn lý tưởng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế sang trọng, tiện nghi cao cấp, vận hành êm ái và công nghệ an toàn vượt trội.

VinFast VF7

VinFast VF 7 có giá niêm yết từ 789 triệu đồng, là dòng xe SUV thuần điện. Mẫu xe này nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc với công suất lên tới 349 mã lực ở bản Plus, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và trải nghiệm lái vượt trội. Phiên bản AWD hai cầu giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình, gia tăng tính linh hoạt so với các đối thủ. Quãng đường di chuyển lên đến hơn 400 km mỗi lần sạc giúp tối ưu khả năng sử dụng hàng ngày và giảm chi phí năng lượng so với xe xăng. Thiết kế ngoại thất mang phong cách tương lai với ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng” do Torino Design chắp bút, tạo nên diện mạo cá tính và khác biệt. Dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng cùng kiểu dáng coupe thể thao giúp xe nổi bật và dễ nhận diện.

Không gian nội thất rộng rãi, thiết kế tối giản nhưng hiện đại, tập trung tối đa vào trải nghiệm người lái. Màn hình trung tâm lớn 12,9 inch tích hợp nhiều chức năng điều khiển thông minh và hỗ trợ cá nhân hóa. Hệ thống trợ lý ảo tiếng Việt thông minh mang lại trải nghiệm tương tác tiện lợi và độc đáo. Xe được trang bị gói kết nối thông minh VF Connect với nhiều tính năng theo dõi và điều khiển từ xa hiện đại. Nội thất bọc da cao cấp, phối màu tinh tế cùng vô lăng D-Cut thể thao tạo cảm giác sang trọng và trẻ trung.

Trang bị an toàn đầy đủ với 8 túi khí và hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Đặc biệt, gói ADAS trên bản Plus cung cấp nhiều tính năng hiện đại như ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm và camera 360 độ. Xe còn hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa giúp liên tục nâng cấp tính năng trong quá trình sử dụng. Khả năng vận hành êm ái, không tiếng ồn đặc trưng của xe điện giúp nâng cao trải nghiệm di chuyển.

Tổng thể, VF 7 là lựa chọn nổi bật nhờ sức mạnh, công nghệ thông minh, thiết kế cá tính và chi phí vận hành tối ưu trong phân khúc C-SUV.