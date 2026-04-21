Toyota Corolla Cross sắp có thêm phiên bản 7 chỗ

Toyota đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể dải sản phẩm của Corolla Cross khi mẫu SUV này được cho là sẽ có thêm biến thể 7 chỗ, dự kiến ra mắt tại thị trường Ấn Độ trong giai đoạn 2028–2029. Đây là bước đi được đánh giá nhằm tăng sức cạnh tranh của hãng Nhật trong phân khúc SUV gia đình đang tăng trưởng nhanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bản dựng Toyota Corolla Cross biến thể 7 chỗ. Ảnh: Rushlane

Theo các nguồn tin từ truyền thông quốc tế như Cartoq, dự án này từng được nghiên cứu trước đó nhưng bị tạm dừng do chưa đạt kỳ vọng về hiệu quả thương mại. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu xe 7 chỗ cỡ trung ngày càng lớn, Toyota đã tái khởi động kế hoạch, đồng thời xem đây là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất và tối ưu danh mục sản phẩm tại Ấn Độ.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Corolla Cross phiên bản mới nằm ở cấu hình chỗ ngồi. Thay vì 5 chỗ như hiện tại, xe sẽ được phát triển thành 7 chỗ bằng cách kéo dài trục cơ sở thêm khoảng 150 mm để bổ sung hàng ghế thứ ba. Việc này không chỉ giúp tăng không gian sử dụng mà còn đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật, góp phần khiến thời điểm ra mắt bị lùi đến cuối thập kỷ.

Về nền tảng, mẫu SUV này nhiều khả năng vẫn sử dụng kiến trúc TNGA-C, vốn đang được áp dụng trên các dòng như Toyota Innova Cross. Đi cùng đó là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu – yếu tố ngày càng quan trọng với người dùng tại Ấn Độ. Toyota cũng được cho là sẽ đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất động cơ và linh kiện để tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

Bản dựng nội thất Toyota Corolla Cross biến thể 7 chỗ. Ảnh: Rushlane

Nếu ra mắt đúng kế hoạch, Corolla Cross 7 chỗ sẽ được định vị nằm giữa các mẫu như Toyota Urban Cruiser Hyryder và Toyota Fortuner trong danh mục sản phẩm của Toyota tại Ấn Độ. Mẫu xe này được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như Hyundai Tucson, Mahindra XUV700 hay Tata Safari, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng nhưng vẫn ưu tiên vận hành tiết kiệm.

Dù còn vài năm nữa mới chính thức xuất hiện, kế hoạch phát triển Corolla Cross 7 chỗ cho thấy rõ định hướng của Toyota trong việc mở rộng danh mục SUV hybrid và tận dụng sức mạnh thương hiệu Corolla. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của hãng trong cuộc đua SUV gia đình đang ngày càng khốc liệt tại các thị trường mới nổi.