Nên mua Mazda CX-5 hay VinFast VF7 tốt hơn?

Về giá bán

Xét về giá bán, Mazda CX-5 đang chiếm ưu thế khi có mức khởi điểm từ khoảng 749 triệu đồng, thấp hơn so với mức 789 triệu đồng của VinFast VF7. Không chỉ vậy, mẫu xe Nhật Bản còn cung cấp tới 7 phiên bản, trải dài từ cấu hình cơ bản đến cao cấp, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Trong khi đó, VF7 chỉ có 2 phiên bản chính (Eco và Plus), ít lựa chọn hơn. Tuy nhiên, xe điện này lại được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027 và chi phí năng lượng thấp hơn xăng dầu trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động.

Về ngoại hình

VinFast VF7 gây ấn tượng mạnh với ngôn ngữ thiết kế mang hơi hướng tương lai, do studio Ý Torino Design chắp bút. Các chi tiết như dải LED chữ V đặc trưng, tay nắm cửa ẩn hay kiểu dáng SUV coupe giúp VF7 toát lên vẻ sang trọng và khác biệt.

Trong khi đó, Mazda CX-5 trung thành với triết lý thiết kế KODO, mang lại diện mạo thể thao, thanh lịch và phù hợp với số đông. Dù không quá phá cách, CX-5 vẫn giữ được sự cân đối và tinh tế - yếu tố giúp mẫu xe này duy trì sức hút trong nhiều năm.

Về nội thất

Khoang cabin là điểm mà VF7 thể hiện rõ lợi thế của một mẫu xe thế hệ mới. Không gian nội thất tối giản, tập trung vào màn hình trung tâm 12,9 inch, tích hợp nhiều tính năng thông minh như trợ lý ảo tiếng Việt, kết nối ứng dụng và HUD.

Mazda CX-5 dù vẫn được đánh giá cao về độ hoàn thiện với vật liệu da, gỗ và kim loại, nhưng thiết kế đã có phần truyền thống. Màn hình nhỏ hơn, cách bố trí nút bấm vật lý nhiều hơn khiến trải nghiệm công nghệ không hiện đại bằng đối thủ.

Về vận hành

Về khả năng vận hành, Mazda CX-5 ghi điểm với động cơ xăng SkyActiv và hệ thống G-Vectoring Control Plus, mang lại cảm giác lái mượt mà, chính xác và ổn định. Trọng lượng nhẹ hơn đáng kể cũng giúp xe linh hoạt trong điều kiện đô thị đông đúc, trong khi vẫn đầm chắc khi di chuyển trên đường cao tốc.

Ngược lại, VinFast VF7 có lợi thế về tăng tốc nhờ mô-tơ điện, đặc biệt bản Plus với công suất lên tới 349 mã lực. Tuy nhiên, trọng lượng lớn và đặc tính xe điện khiến việc xoay xở trong phố hẹp chưa thực sự linh hoạt bằng CX-5.

Về chi phí vận hành và bảo dưỡng

Dù được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng so sánh với một mẫu xe điện thì rõ ràng Mazda CX-5 có chi phí vận hành cao hơn so với VF7. Bù lại, mẫu xe này có hệ thống đại lý, gara sửa chữa phổ biến và chi phí bảo dưỡng dễ dự đoán. Người dùng cũng quen thuộc với động cơ xăng nên việc sử dụng không gặp nhiều rào cản.

Trong khi đó, chi phí vận hành thấp cùng ưu đãi miễn phí sạc điện đến giữa năm 2027 là ưu điểm lớn của VF7, đặc biệt với những khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Về bảo dưỡng, xe gần như không cần bảo dưỡng phức tạp do không có động cơ đốt trong. Tuy nhiên, hạn chế của VF7 nằm ở hạ tầng trạm sạc chưa thực sự phủ rộng, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị lớn. Kết hợp với đó là chi phí khi thay pin cũng là điều mà nhiều khách hàng rất cân nhắc.

An toàn tương đương

Cả hai mẫu xe đều được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera 360. Mazda CX-5 nổi bật với gói i-Activsense, trong khi VF7 bản Plus sở hữu hệ thống ADAS nâng cao với nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại.

Sự khác biệt không quá lớn, và có thể xem hai mẫu xe đạt mức an toàn tương đương trong phân khúc.

Kết luận

- Mazda CX-5 phù hợp với người dùng đề cao sự ổn định, dễ sử dụng, ít rủi ro và trải nghiệm lái truyền thống. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe có khả năng giữ giá hơn khi bán lại.

- VinFast VF7 hướng đến những ai yêu công nghệ, muốn tối ưu chi phí dài hạn và sẵn sàng thích nghi với hệ sinh thái xe điện.

Cuối cùng, lựa chọn không nằm ở việc xe nào “tốt hơn tuyệt đối”, mà ở việc chiếc xe nào phù hợp hơn với nhu cầu, thói quen sử dụng và điều kiện hạ tầng nơi sống của khách hàng.

Dưới đây là bảng so sánh giữa Mazda CX-5 2.0L Luxury và VinFast VF 7 ECO với cùng mức giá 789 triệu đồng: