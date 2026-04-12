Hụt hơi doanh số, Mazda CX-5 vẫn chưa có đối thủ xứng tầm

Các đối thủ cạnh tranh như Ford Territory, Hyundai Tucson và VinFast VF 7 cũng ghi nhận doanh số giảm sâu trong tháng thứ hai của năm 2026.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, toàn bộ phân khúc crossover cỡ trung chỉ bán ra 4.575 xe trong tháng 2, giảm 3.986 xe (tương đương gần 46,5%) so với tháng trước đó. Sự sụt giảm này phản ánh rõ rệt xu hướng chững lại của thị trường ô tô sau giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Nguyên đán.

Trong bối cảnh này, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí số một với 1.008 xe được bán ra, giảm 1.096 xe so với tháng trước. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, mẫu xe Nhật đã tiêu thụ tổng cộng 3.112 xe để tiếp tục dẫn đầu phân khúc.

Xếp sau CX-5 là VinFast VF 7, mẫu xe điện thương hiệu Việt với 807 xe được bàn giao trong tháng 2, giảm 168 xe so với tháng trước. Mặc dù doanh số giảm, VF 7 vẫn giữ được sức cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách với các mẫu xe dẫn đầu.

Ngược lại, từng là đối thủ đáng gờm của CX-5 nhưng Ford Territory chỉ bán được 730 xe trong tháng 2, giảm 815 xe so với tháng trước. Lũy kế hai tháng, doanh số của Territory đạt 2.275 xe, kém gần 1.000 xe so với Mazda CX-5.

Các mẫu xe khác trong phân khúc cũng ghi nhận doanh số giảm mạnh. Hyundai Tucson chỉ đạt 614 xe, giảm 547 xe; Mitsubishi Destinator đạt 513 xe, giảm 305 xe; và Honda CR-V chỉ bán được 377 xe, giảm 338 xe. Dữ liệu này chỉ ra rằng hầu hết các mẫu crossover cỡ trung đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời vụ.

Ở nhóm cuối bảng, các mẫu xe có kích thước lớn hơn và giá bán cao như Mazda CX-8 (199 xe), Hyundai Santa Fe (123 xe) và KIA Sorento (29 xe) gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì doanh số.

KIA Sorento là một trong những mẫu SUV có doanh số chậm chạp.

Mặc dù doanh số sụt giảm trong tháng 2/2026, cục diện cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ trung vẫn không có nhiều thay đổi. Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, nhưng khoảng cách doanh số giữa các mẫu xe không quá lớn để chứng minh rằng áp lực cạnh tranh trong phân khúc này vẫn rất cao.