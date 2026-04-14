Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá chỉ còn 690 triệu đồng

Mazda CX-5 giảm giá sâu xuống còn 685 triệu đồng trong đợt xả kho xe VIN 2025, gây áp lực trực tiếp lên phân khúc SUV hạng C và các đối thủ cùng tầm giá. Cụ thể, một số đại lý đang triển khai các chính sách nhằm dọn kho cho những chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2025 (VIN 2025) với mức giảm giá trực tiếp lên đến gần 70 triệu đồng.

Động thái này đưa giá khởi điểm của mẫu CUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam xuống mức thấp chưa từng có, tạo nên biến động mới cho thị trường ô tô ngay trong quý đầu năm 2026. Trong đợt điều chỉnh này, phiên bản CX-5 Deluxe ghi nhận mức giá chỉ còn 685 triệu đồng, giảm 64 triệu đồng so với giá niêm yết 749 triệu đồng.

Phiên bản Luxury cũng được hạ xuống còn 720 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 69 triệu đồng. Đối với dòng cao cấp hơn là Premium Sport, giá bán thực tế tại đại lý hiện chỉ còn 780 triệu đồng thay vì mức 849 triệu đồng như trước đây.

Do là chương trình xả kho những lô xe cuối cùng, số lượng xe tại các đại lý không còn nhiều. Điều này dẫn đến việc người mua sẽ có ít lựa chọn hơn về màu sắc cũng như cấu hình xe. Tuy nhiên, mức giá dưới 700 triệu đồng cho một mẫu xe hạng C được xem là con số hiếm thấy trên thị trường hiện nay.

Mazda CX-5 vẫn duy trì vị trí số một với 1.008 xe được bán ra, giảm 1.096 xe so với tháng trước.

Với giá bán mới khởi điểm từ 685 triệu đồng, Mazda CX-5 không chỉ củng cố vị thế trong nhóm xe hạng C mà còn trực tiếp đe dọa thị phần của các mẫu SUV hạng B. Mức giá này hiện tương đương, thậm chí thấp hơn một số phiên bản của Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce. Đáng chú ý, chính mẫu xe chung nhà là Mazda CX-30 cũng đang chịu áp lực khi có giá niêm yết dao động từ 699 đến 749 triệu đồng.

Việc một mẫu xe ở phân khúc cao hơn giảm giá xuống ngang tầm các mẫu xe phân khúc dưới thường tạo ra hiệu ứng chuyển dịch nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là thách thức lớn cho các đối thủ cạnh tranh khi CX-5 vốn đã có lợi thế về kích thước, động cơ và không gian nội thất.

Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ Ford Territory hay Hyundai Tucson, Mazda CX-5 vẫn giữ vững ngôi vương doanh số trong phân khúc SUV hạng C. Kết thúc năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số ấn tượng với hơn 17.200 xe, tạo khoảng cách an toàn so với các đối thủ xếp sau.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong hai tháng đầu năm 2026 với hơn 3.100 xe rời đại lý. Với đợt xả kho lần này, doanh số của CX-5 dự kiến sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn. Tại Việt Nam, Mazda CX-5 cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng 2.0L và 2.5L, đi kèm các hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian tùy theo phiên bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng từ đô thị đến đường trường.