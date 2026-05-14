Mitsubishi Xforce đột ngột “xả giá” mạnh tay, bản cao lần đầu xuống dưới 600 triệu

Nhiều đại lý đã áp dụng mức giảm giá kỷ lục, thậm chí có nơi lên tới 110 triệu đồng, khiến giá thực tế của mẫu SUV này chỉ còn khoảng 600 triệu đồng.

Ghi nhận từ một đại lý Mitsubishi tại Hà Nội cho thấy cửa hàng này đã triển khai chương trình ưu đãi lớn cho phiên bản Mitsubishi Xforce Ultimate, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 110 triệu đồng. Tương tự, một đại lý khác ở miền Trung cũng đưa ra mức giảm tương tự cho phiên bản cao nhất của Xforce. Sau khi trừ các ưu đãi, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn khoảng 600 triệu đồng, thậm chí còn rẻ hơn so với giá niêm yết cho xe mới cùng phiên bản khi tính cả chi phí lăn bánh.

Điều đáng chú ý là các xe được giảm giá sâu đều là những chiếc được sản xuất vào năm 2025 (VIN cũ). Các đại lý đang nỗ lực thanh lý hàng tồn kho để tối ưu hóa dòng tiền và chuẩn bị cho các lô xe mới. Tuy nhiên, số lượng xe khuyến mãi hiện không nhiều, chỉ một vài đại lý còn hàng và số lượng rất hạn chế.

Trong khi đó, tại hầu hết các đại lý Mitsubishi trên toàn quốc, khách hàng mua các phiên bản Xforce mới cũng nhận được nhiều ưu đãi, nhưng giá trị chỉ dao động vài chục triệu đồng. Các ưu đãi này chủ yếu thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, với mức hỗ trợ từ 50% đến 100%, tùy theo từng đại lý. Đây là hình thức khuyến mãi phổ biến giúp giảm chi phí lăn bánh nhưng không tạo ra mức “phá giá” mạnh như các chương trình giảm tiền mặt trực tiếp. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm các món quà hấp dẫn.

Việc giảm giá sâu cho Mitsubishi Xforce trong thời gian ngắn phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc SUV đô thị, một trong những nhóm xe thu hút đông đảo người dùng nhờ tính đa dụng và phù hợp với nhu cầu gia đình cũng như điều kiện giao thông đô thị.

Sự xuất hiện của nhiều mẫu mã mới đang khiến cuộc đua doanh số trong phân khúc này trở nên khốc liệt hơn. Do đó, việc các đại lý chủ động hy sinh một phần lợi nhuận để triển khai các chương trình ưu đãi là động thái dễ hiểu nhằm kích cầu và duy trì sức mua.

Không chỉ riêng Mitsubishi Xforce, nhiều mẫu xe khác trong phân khúc SUV đô thị cũng đang được các hãng áp dụng đa dạng chính sách khuyến mãi, từ giảm tiền mặt, tặng quà phụ kiện đến hỗ trợ lệ phí trước bạ hay tặng phiếu nhiên liệu, với giá trị quy đổi lên đến vài chục triệu đồng. Thực tế này càng làm cho cuộc cạnh tranh trong nhóm xe này trở nên gay gắt hơn, đặc biệt trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa thực sự ổn định sau giai đoạn đầu năm.