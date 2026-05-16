Mitsubishi Xforce GLX đỏ đẹp, siêu lướt giá hời cả trăm triệu đồng

Một chiếc Mitsubishi Xforce GLX 2024 đang được rao bán trên thị trường xe đã qua sử dụng với mức giá 525 triệu đồng. Theo thông tin đăng tải, xe đã lăn bánh khoảng 15.000 km, thuộc diện một chủ sử dụng và mang biển số Hà Nội.

Chiếc xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là cấu hình quen thuộc trên Mitsubishi Xforce tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV đô thị có khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng trong điều kiện giao thông đông đúc.

Xe sở hữu ngoại thất màu đỏ đi kèm nội thất màu kem, tạo cảm giác nổi bật hơn so với nhiều mẫu SUV hạng B phổ thông trên thị trường hiện nay. Trong phần mô tả, người bán cho biết xe được trang bị thêm film cách nhiệt, ghế da và trải sàn, đồng thời khẳng định phương tiện không đâm đụng, không ngập nước và động cơ còn nguyên bản.

Mức giá 525 triệu đồng của chiếc Mitsubishi Xforce GLX được giới thiệu thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với thời điểm mua mới. Với nhiều người dùng đang tìm kiếm SUV gầm cao dưới 600 triệu đồng, đây là khoảng chênh lệch đủ lớn để tạo sức hút, nhất là khi xe chỉ mới sử dụng trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, Mitsubishi Xforce đang là một trong những mẫu SUV hạng B nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế khác biệt so với số đông đối thủ. Phần đầu xe mang phong cách vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và thân xe có nhiều đường nét góc cạnh giúp mẫu xe này tạo cảm giác khỏe khoắn hơn khi nhìn trực tiếp.

Phiên bản GLX được xem là cấu hình tiêu chuẩn trong dải sản phẩm Xforce. So với các phiên bản cao hơn, trang bị tiện nghi có thể giản lược một số chi tiết nhưng vẫn đáp ứng nhóm khách hàng ưu tiên xe mới đời cao, không gian rộng và chi phí sử dụng hợp lý. Đây cũng là lý do nhiều người mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ bắt đầu chuyển hướng sang các mẫu SUV hạng B thay cho sedan truyền thống.

Dù vậy, khi lựa chọn các mẫu xe “lướt” đời mới như Mitsubishi Xforce, người mua thường quan tâm nhiều tới lịch sử sử dụng thực tế. Một chiếc xe chỉ mới chạy khoảng 15.000 km nhưng được bán lại sau thời gian ngắn đôi khi khiến khách hàng đặt câu hỏi về nguyên nhân sang nhượng, chất lượng sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.