Tài xế lưu ý để không bị phạt nguội trên cao tốc 6 làn Cao Bồ - Mai Sơn

Đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn thuộc đường cao tốc Bắc - Nam, đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau khi được mở rộng, tuyến cơ bản hoàn thiện với quy mô 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, giúp mặt đường rộng hơn và phương tiện lưu thông thuận lợi.

Theo thiết kế, sau khi hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào khai thác, tuyến có thể cho phép phương tiện chạy với tốc độ 100 - 120km/h. Tuy nhiên, hiện công trình chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao để khai thác theo quy mô mới.

Vì vậy, việc tuyến đường đã mở rộng lên 6 làn không đồng nghĩa tài xế được phép chạy 100 - 120km/h.

Đường rộng, nhiều xe chạy nhanh

Anh H., một chủ phương tiện thường xuyên đi qua cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, cho biết thời gian gần đây tuyến đường đã có diện mạo khác hẳn sau khi mở rộng.

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn vẫn giới hạn tốc độ tối đa 80 km/h.

"Đường đã mở rộng, các phương tiện đi khá nhanh, có lúc tôi thấy nhiều xe chạy khoảng 100km/h. Trong khi đó, một số biển báo tốc độ trên tuyến chưa được lắp đặt hoàn chỉnh hoặc vẫn đang được gạch chéo", anh H. nói.

Theo anh H., khi nhìn thấy tuyến đường đã rộng và nhiều phương tiện chạy nhanh, tài xế rất dễ hiểu rằng cao tốc đã được phép khai thác theo tốc độ thiết kế. "Thế nhưng biển báo tốc độ tối đa vẫn gạch chéo nên chúng tôi không biết chính xác được chạy tốc độ bao nhiêu", anh H. chia sẻ.

Anh cho rằng cơ quan chức năng cần thông tin rõ ràng, đồng thời hoàn thiện hệ thống biển báo để tài xế có căn cứ chấp hành, tránh tình trạng mỗi người tự hiểu một cách.

Đường chưa nghiệm thu, vẫn phải chạy tối đa 80km/h

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết tốc độ khai thác theo thiết kế chưa được áp dụng chính thức đối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Tuyến đường đã được đầu tư 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp.

Theo đại diện đơn vị, tuyến đường vẫn đang được bổ sung các biển báo hạn chế tốc độ 80km/h. Do đó, phương tiện lưu thông trên tuyến phải tuân thủ tốc độ được thể hiện trên hệ thống biển báo hiện hữu.

Về thời điểm tuyến được phép khai thác với tốc độ thiết kế, đại diện đơn vị cho hay sẽ có thông báo chính thức, còn trước mắt cần hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông.

Công trình phải hoàn thành các thủ tục liên quan đến nghiệm thu chất lượng, đồng thời có ý kiến của các cơ quan quản lý liên quan, trong đó có Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông.

Biển báo tốc độ được gạch chéo, thể hiện việc chưa áp dụng mức tốc độ này.

Như vậy, trong thời gian chờ nghiệm thu, bàn giao, tài xế không được mặc định chạy 100-120km/h chỉ vì tuyến đường đã mở rộng 6 làn. Người điều khiển phương tiện phải căn cứ hệ thống biển báo trên tuyến và tuân thủ tốc độ tối đa 80km/h.

Tài xế phải giữ khoảng cách an toàn để tránh bị xử phạt

Các phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên cao tốc.

Từ ngày 27/8, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn cùng các đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Mai Sơn - Quốc lộ 45, lực lượng CSGT tăng cường xử lý lỗi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Như vậy, tài xế lưu thông trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn không chỉ phải chấp hành tốc độ tối đa 80km/h mà còn phải duy trì khoảng cách an toàn phù hợp.

Theo quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, khoảng cách an toàn được xác định theo tốc độ. Xe chạy từ trên 60 - 80km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m.