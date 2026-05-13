Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt tại Việt Nam, thêm trang bị, giá tăng nhẹ

Ở lần cập nhật này, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục định vị Xforce như một trong những sản phẩm chiến lược tại thị trường Việt Nam khi mẫu xe đã có 2 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc B-SUV và thường xuyên góp mặt trong nhóm xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Phiên bản 2026 không phải là một bản nâng cấp lớn về thiết kế mà chủ yếu tập trung tối ưu trang bị và cơ cấu phiên bản.

Ngoại hình xe gần như giữ nguyên phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng với tạo hình góc cạnh, lưới tản nhiệt khối và hệ thống đèn LED T-Shape. Kích thước tổng thể vẫn duy trì lợi thế về độ bề thế trong phân khúc, đi kèm khoảng sáng gầm 222 mm và bán kính quay vòng 5,2 m, giúp xe linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đủ tự tin khi di chuyển qua các điều kiện đường xá phức tạp. Bộ mâm 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản tiếp tục là điểm nhận diện quen thuộc của mẫu xe này.

Khoang nội thất giữ cấu trúc quen thuộc nhưng được bổ sung một số trang bị đáng chú ý. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là ghế lái chỉnh điện xuất hiện trên các bản cao, trong khi bản Ultimate được trang bị thêm camera 360 độ. Trung tâm táp-lô vẫn là màn hình giải trí 12,3 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống âm thanh Yamaha và điều hòa hai vùng có lọc không khí Nanoe-X, tạo nên trải nghiệm tiện nghi thiên về thực dụng và hiện đại.

Về vận hành, Xforce 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC kết hợp hộp số CVT, cho công suất khoảng 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Dù không thay đổi về sức mạnh, xe vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và 4 chế độ lái phù hợp nhiều điều kiện đường, từ đô thị đến đường trơn trượt hoặc địa hình xấu. Bản Ultimate tiếp tục là phiên bản duy nhất sở hữu gói an toàn chủ động Diamond Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce 2026 được phân phối với 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate, giá dao động từ 605 đến 720 triệu đồng. Mức giá tăng nhẹ so với trước nhưng đi kèm một số nâng cấp trang bị, đồng thời hãng cũng áp dụng ưu đãi phiếu nhiên liệu từ 45 đến 55 triệu đồng trong tháng 5/2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Kia Seltos, Xforce vẫn giữ lợi thế lớn về doanh số khi liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam.