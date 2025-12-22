Mitsubishi mạnh tay dọn kho Xpander VIN cũ, kéo giá xuống đáy

Quý 4 hàng năm là thời điểm cao điểm của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua sắm tăng cao để đón Tết Nguyên đán. Trong giai đoạn này, các hãng ô tô thường đồng loạt tung ra các ưu đãi để thúc đẩy doanh số và giải phóng hàng tồn.

Ưu đãi được Mitsubishi giới hạn ở Xpander có VIN 2024.

Năm nay, xu hướng này xuất hiện sớm hơn và mức ưu đãi cũng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với các mẫu xe đang được ưa chuộng như Mitsubishi Xpander. Cụ thể, công ty Nhật Bản đang triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay cho Xpander nhằm giải phóng lượng xe tồn kho (VIN cũ) sản xuất năm 2024.

Bắt đầu từ tháng 11, Mitsubishi đã triển khai gói khuyến mãi cho Xpander, trong đó phiên bản Xpander MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 56 triệu đồng, giảm mạnh so với mức ưu đãi 50% trong các tháng trước. Tại một đại lý ở TP.HCM, khách hàng mua phiên bản số sàn còn được giảm thêm 28 triệu đồng, cùng với quà tặng như camera lùi và một năm bảo hiểm vật chất.

Với mức giá niêm yết 560 triệu đồng, giá thực tế của Mitsubishi Xpander MT sau ưu đãi chỉ còn từ 476 triệu đồng, đánh dấu một cột mốc hiếm hoi cho mẫu MPV 7 chỗ này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng toàn bộ xe Xpander bản số sàn được giảm giá đều có năm sản xuất 2024, không phải phiên bản nâng cấp mới ra mắt năm 2025. Bên cạnh đó, số lượng xe khuyến mãi cũng hạn chế, hiện chỉ còn màu trắng.

Lựa chọn cũng hạn chế số lượng và chỉ còn màu trắng.

Việc giảm giá mạnh cho Xpander MT cho thấy mục tiêu “dọn kho” của Mitsubishi để nhường chỗ cho phiên bản nâng cấp. Đồng thời, đây cũng là động thái kích cầu trong bối cảnh các đối thủ như Toyota Veloz, Avanza, Suzuki XL7 và Hyundai Stargazer đang chạy đua khuyến mãi, kéo giá toàn phân khúc xuống thấp.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các mẫu MPV điện như VinFast Limo Green và BYD M6 cũng khiến thị phần của Xpander bị chia sẻ. Do đó, việc giảm giá là cách mà Mitsubishi bảo vệ thị phần và duy trì vị thế của mình.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 3 quý đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander đã trở thành mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 12.400 xe được tiêu thụ, chiếm gần 35% thị phần phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ dưới 1 tỷ đồng.