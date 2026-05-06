Gia đình trẻ coi chừng hối hận khi mua Mitsubishi Xforce

Anh Hải Trần (TP.HCM) từng chia sẻ câu chuyện mua xe tưởng chừng “đúng nhu cầu” nhưng sau một thời gian lại nảy sinh nhiều băn khoăn. Gia đình anh gồm hai vợ chồng và hai con trai đã lớn, nhu cầu chính là thỉnh thoảng mới đi trong thành phố, chủ yếu dùng để về quê hoặc đi chơi xa dịp lễ, Tết. Sau khi cân nhắc, anh chọn Mitsubishi Xforce do thiết kế hiện đại, gầm cao, trang bị khá đầy đủ trong tầm giá.

“Lúc mới nhận xe, cả nhà đều thích. Nội thất nhìn ổn, ghế ngồi đủ cho 4 thành viên trong gia đình, đi trong phố rất nhẹ nhàng. Những chuyến đi chơi ngắn ngày cũng không có gì phải phàn nàn”, anh Hải kể. Với cấu hình 5 chỗ, Xforce đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của một gia đình nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh di chuyển chủ yếu ở đô thị đông đúc.

Xforce là mẫu xe hướng tới các gia đình trẻ.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu lộ rõ khi gia đình anh sử dụng xe cho những chuyến đi dài ngày hoặc về quê. “Đi thì đủ chỗ, hành lý gọn gàng. Nhưng lúc quay lại thành phố thì bắt đầu bí. Quê thường cho thêm bao trái cây, đồ ăn. Ngược lại, từ thành phố về có khi phải chở thêm cái TV hoặc máy lọc nước. Khi đó cả khoang hành lý và hành khách đều chào thua”, anh chia sẻ.

Anh nói thêm: “Hai đứa nhỏ giờ cũng lớn rồi, không còn ngồi gọn như trước. Mỗi lần chở nhiều đồ là tụi nó than chật. Lúc đó mới thấy nếu xe rộng hơn một chút thì đỡ áp lực hơn”. Những tình huống phát sinh ngoài dự tính khiến trải nghiệm sử dụng xe không còn trọn vẹn như kỳ vọng ban đầu.

Sau nhiều chuyến đi như vậy, anh Hải bắt đầu suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. “Cùng tầm tiền đó, nếu chọn xe MPV 7 chỗ như Xpander Cross thì linh hoạt hơn. Không phải lúc nào cũng cần 7 chỗ, nhưng khi cần thì có thêm không gian để xoay xở”, anh nhận xét. Với anh, sự khác biệt không nằm ở tiện nghi hay thiết kế, mà ở khả năng đáp ứng những nhu cầu phát sinh trong thực tế sử dụng.

Khi không gian Xforce trở nên chật chội thì những trang bị hiện đại trong khoang lái cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Thực tế, Mitsubishi Xforce vẫn là một mẫu xe rất “hot” trên thị trường. Trong tháng 3/2026, mẫu SUV cỡ B này ghi nhận doanh số hơn 1.000 xe bán ra, cho thấy sức hút lớn với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình nhỏ. Thiết kế hiện đại, khoảng sáng gầm cao, hệ thống giải trí và hỗ trợ lái tương đối đầy đủ giúp Xforce trở thành lựa chọn dễ tiếp cận trong tầm giá.

Với gia đình nhỏ, Xforce có nhiều điểm cộng rõ rệt. Kích thước gọn gàng giúp việc di chuyển trong phố linh hoạt hơn so với các mẫu MPV 7 chỗ. Khoang lái thiết kế hiện đại, dễ làm quen, phù hợp với người dùng trẻ. Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng là yếu tố được đánh giá cao khi sử dụng hằng ngày. Những chuyến đi ngắn hoặc du lịch 2 - 3 ngày vẫn nằm trong khả năng đáp ứng của mẫu xe này.

Tuy nhiên, đánh đổi lớn nhất nằm ở không gian và tính linh hoạt. Khi gia đình có con lớn hoặc thường xuyên chở thêm đồ đạc, cấu hình 5 chỗ bắt đầu bộc lộ giới hạn. Khoang hành lý không đủ rộng để xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt với thói quen mang nhiều đồ khi về quê của người Việt. Không có hàng ghế thứ ba đồng nghĩa với việc không thể “hy sinh chỗ ngồi để lấy không gian” khi cần thiết.

Ngoài ra, việc sử dụng xe trong nhiều năm cũng kéo theo thay đổi về nhu cầu. Một chiếc xe phù hợp ở thời điểm mua chưa chắc còn đáp ứng tốt sau 2 - 3 năm, khi con cái lớn hơn hoặc tần suất đi xa tăng lên. Đây là yếu tố mà nhiều người mua xe lần đầu dễ bỏ qua.

Câu chuyện của anh Hải Trần không phải trường hợp cá biệt. Mitsubishi Xforce vẫn là lựa chọn hợp lý cho người độc thân hoặc gia đình nhỏ có nhu cầu di chuyển cơ bản. Tuy nhiên, với những ai thường xuyên đi xa, chở nhiều đồ hoặc muốn sự linh hoạt lâu dài, việc cân nhắc sang các mẫu xe rộng rãi hơn ngay từ đầu có thể giúp tránh tình huống “giá mà” sau này.