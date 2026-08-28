SUV VinFast lạ mặt lộ diện trên đường: Gầm cao, dáng hầm hố, nghi có bản EREV

Một nguyên mẫu SUV VinFast được phủ kín lớp ngụy trang vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Việt Nam. Xe gây chú ý với thiết kế vuông vức, thân xe cao và khoảng sáng gầm lớn hơn VF 8, tạo cảm giác cứng cáp, thiên về phong cách việt dã.

Chiếc SUV VinFast chạy thử có kích thước tầm trung, được ngụy trang kín. Ảnh: FB

Dù chưa thể xác định chính xác kích thước, kiểu dáng của nguyên mẫu có nhiều điểm tương đồng với một chiếc SUV từng xuất hiện bên trong nhà máy VinFast trước đây. Đáng chú ý, hình dáng xe cũng được cho là khá gần với bản vẽ kiểu dáng mà VinFast từng đăng ký bảo hộ.

Những dấu hiệu này làm dấy lên khả năng đây là nguyên mẫu của VF 9 thế hệ mới, trong bối cảnh VinFast đang từng bước hoàn thiện dải sản phẩm thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận danh tính của mẫu xe.

Chiếc SUV cỡ lớn xuất hiện cùng lớp ngụy trang trong khuôn viên nhà máy VinFast. Ảnh: FB

Hệ truyền động cũng là một điểm đáng chú ý. Một chi tiết giống ống xả ở phía sau cùng thiết kế phần đầu xe khiến nhiều người đặt giả thuyết xe có thể sử dụng cấu hình EREV. Với hệ thống này, mô-tơ điện vẫn đảm nhiệm việc dẫn động, trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin.

EREV được xem là giải pháp giúp xe điện di chuyển đường dài linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào hạ tầng sạc. VinFast cũng từng được đồn đoán phát triển cấu hình này cho bán tải VF Wild.

Mẫu SUV lớn của VinFast từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Dù vậy, tên gọi, nền tảng và hệ truyền động của nguyên mẫu vẫn chưa được xác nhận. Nhiều khả năng cần thêm hình ảnh thử nghiệm hoặc thông tin chính thức từ VinFast mới có thể xác định chính xác mẫu xe.