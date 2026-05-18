Mitsubishi Xforce cũ giảm cả trăm triệu: Cơ hội "bắt đáy" xe lướt?

Thị trường ôtô Việt Nam thời gian gần đây đang chứng kiến làn sóng đáng chú ý trên các sàn xe cũ khi nhiều chiếc Mitsubishi Xforce lướt được rao bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với tổng chi phí lăn bánh ban đầu.

Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu Xforce đang mất giá nhanh, hay đây thực chất lại là cơ hội “bắt đáy” hấp dẫn dành cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu SUV đô thị gần như mới với chi phí dễ tiếp cận hơn?

Thị trường xe cũ sôi động

Con số “giảm trăm triệu”: Mất giá hay bài toán tài chính?

Theo khảo sát trên thị trường hiện nay, mặt bằng chung của phiên bản Xforce Premium cũ đời 2024 - 2025 có số ODO thấp (chạy lướt từ 1 - 2 vạn km) đang được định giá trung bình quanh mốc 580 - 610 triệu đồng. Một số chiếc có số kilomet cao hơn một chút hoặc cần thanh khoản gấp có thể hạ xuống mốc 555 - 570 triệu, trong khi những chiếc xe "siêu lướt" ngoại hình như mới vẫn neo ở mức 620 - 630 triệu.

Trong khi đó, ở thời điểm mới mở bán, tổng chi phí lăn bánh của phiên bản này tại Hà Nội từng có thể vượt mốc 700 triệu đồng sau khi cộng các khoản thuế, phí và bảo hiểm.

Nếu thực hiện phép tính đơn giản giữa chi phí lăn bánh ban đầu và giá bán lại hiện tại, mức chênh lệch trong một số trường hợp có thể lên tới hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh xe cũ, phần lớn khoản chênh lệch này đến từ các chi phí đăng ký ban đầu như lệ phí trước bạ, phí cấp biển số hay bảo hiểm thân vỏ, những khoản gần như không thể thu hồi sau khi xe hoàn tất thủ tục đăng ký.

Điều đó đồng nghĩa, với người bán, đây có thể được xem là “chi phí trải nghiệm” trong giai đoạn đầu sử dụng xe. Nhưng ở chiều ngược lại, với người mua xe lướt, khoản chênh lệch này lại trở thành lợi thế tài chính đáng kể khi có thể tiếp cận một chiếc xe còn rất mới mà không phải gánh toàn bộ chi phí thuế và biển số như mua xe mới.

Một số chuyên gia trong ngành nhận định đây là hiện tượng khá phổ biến với những mẫu xe từng tạo sức hút lớn ở giai đoạn đầu mở bán, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ôtô hiện nay cạnh tranh mạnh bằng ưu đãi và chính sách bán hàng.

Xe mới tăng giá, xe cũ có thêm “bệ đỡ”

Theo công bố từ Mitsubishi Motors Việt Nam, Xforce phiên bản nâng cấp hiện có giá niêm yết dao động khoảng 605-720 triệu đồng tùy cấu hình.

Việc giá xe mới được điều chỉnh tăng nhẹ so với trước được nhiều người trong ngành đánh giá là yếu tố góp phần tạo “bệ đỡ” cho giá trị xe cũ. Khi khoảng cách giữa xe mới và xe lướt vẫn duy trì ở mức lớn, nhu cầu tìm mua xe đã qua sử dụng thường có xu hướng tăng lên.

Ngoài ra, sau giai đoạn nhiều đại lý đẩy mạnh ưu đãi để xử lý các xe VIN cũ, mặt bằng khuyến mãi trên thị trường được cho là đang dần ổn định hơn. Một số salon xe cũ nhận định đây là lý do khiến giá xe Xforce đã qua sử dụng có xu hướng chững lại thay vì tiếp tục giảm sâu như giai đoạn đầu.

Doanh số tốt giúp Xforce giữ thanh khoản

Một trong những yếu tố thường được nhắc tới khi đánh giá khả năng giữ giá của Xforce là doanh số bán hàng tích cực trong phân khúc SUV cỡ B.

Theo số liệu từ Vietnam Automobile Manufacturers' Association (VAMA), Xforce liên tục nằm trong nhóm xe bán chạy của phân khúc SUV đô thị trong các giai đoạn gần đây.

Giới kinh doanh xe cũ cho rằng những mẫu xe có cộng đồng người dùng lớn thường sở hữu lợi thế đáng kể về thanh khoản. Nhu cầu mua bán ổn định giúp các salon dễ quay vòng vốn hơn, trong khi nguồn phụ tùng và linh kiện thay thế cũng dồi dào hơn nhờ số lượng xe lưu hành lớn trên thị trường.

Ngoài ra, việc nhiều garage độc lập đã quen với cấu trúc vận hành của Xforce cũng giúp chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý khả năng giữ giá của ôtô còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nguồn cung thực tế, chính sách ưu đãi xe mới và biến động chung của thị trường.

Lợi thế vận hành vẫn là điểm hút khách

Bên cạnh yếu tố giá bán, Mitsubishi Xforce vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng vận hành phù hợp điều kiện giao thông đô thị Việt Nam.

Khoảng sáng gầm 222 mm thuộc nhóm cao nhất phân khúc tiếp tục là lợi thế đáng chú ý của mẫu xe này khi di chuyển qua các đoạn đường xấu hoặc khu vực ngập nhẹ. Không gian cabin rộng rãi, hàng ghế sau thoải mái cùng hệ thống điều hòa làm mát nhanh cũng là những điểm thường được người dùng đánh giá cao.

Ngoài ra, hệ thống âm thanh Yamaha, màn hình giải trí cỡ lớn và thiết kế nội thất hiện đại giúp Xforce duy trì sức hút với nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình lần đầu mua ôtô.

Ở khía cạnh vận hành, động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT được đánh giá phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, một số người dùng cũng cho rằng khả năng tăng tốc của xe chưa thực sự nổi bật khi chở đủ tải hoặc vận hành tốc độ cao liên tục.

Có nên “bắt đáy” Xforce lướt lúc này?

Theo nhiều người kinh doanh xe cũ, mức chênh lệch vài chục đến hơn 100 triệu đồng giữa xe mới lăn bánh và xe lướt đang tạo sức hút khá lớn với nhóm khách hàng thực dụng.

Trong bối cảnh giá xe mới vẫn neo ở mức cao, nhiều người sẵn sàng lựa chọn xe đã qua sử dụng với số ODO thấp để đổi lấy mức tiết kiệm tài chính đáng kể nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm sử dụng gần tương đương xe mới.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng khuyến nghị người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, tình trạng thân vỏ, hệ thống điện và giấy tờ pháp lý trước khi xuống tiền với các mẫu xe lướt.

Diễn biến của Mitsubishi Xforce phần nào phản ánh xu hướng chung của thị trường ôtô Việt Nam hiện nay: người mua ngày càng quan tâm hơn tới yếu tố khấu hao, giá trị bán lại và hiệu quả tài chính trong quá trình sử dụng xe.