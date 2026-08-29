Aeontek STR 300 X: Xe ga 278cc ấn tượng với công suất 26,5 mã lực

Aeontek STR 300 X là một mẫu xe tay ga ít được biết đến bên ngoài Đài Loan, nhưng thông số kỹ thuật của nó thực sự gây ấn tượng. Aeontek, tiền thân của Aeon Motor, được thành lập vào năm 1998, chuyên phát triển xe tay ga, xe máy cỡ nhỏ, ATV và xe điện.

Điểm nổi bật của STR 300 X là sự kết hợp giữa động cơ 300 cc và thân xe nhẹ, gọn. Mẫu xe này hướng đến những người tìm kiếm hiệu suất mạnh mẽ hơn so với xe tay ga 150 cc mà không muốn điều khiển một chiếc xe quá nặng.

STR 300 X trang bị động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, với dung tích 278,3 cc, cho công suất tối đa 26,5 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 5.500 vòng/phút. Theo công bố của Aeontek, xe có thể đạt tốc độ tối đa 140 km/h, một con số ấn tượng cho một mẫu xe chỉ nặng 154,3 kg khi bình xăng 10 lít được đổ đầy.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 35 mm, trong khi phía sau là cặp giảm xóc khí nitơ có thể điều chỉnh tải trọng. Hệ thống phanh bao gồm đĩa trước 266 mm với kẹp phanh hai piston và đĩa sau 235 mm với kẹp phanh một piston, đi kèm với ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo, tăng cường độ an toàn khi vận hành.

STR 300 X được thiết kế với khung thép cường độ cao và không có thanh giằng trung tâm, tạo ra sàn để chân phẳng, rất thực dụng cho việc sử dụng hàng ngày. Bánh xe 13 inch đi kèm lốp Maxxis R1N kích thước 120/70-13 phía trước và 130/70-13 phía sau.

Yên xe cao 810 mm, được phủ vật liệu chống trượt, trong khi cốp dưới yên có dung tích 31 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm đèn LED toàn phần, màn hình LCD 4,2 inch và hai cổng sạc USB (USB-A và USB-C).

So với Honda ADV 350, STR 300 X có lợi thế về trọng lượng. ADV 350 thuộc nhóm xe tay ga adventure với thiết kế cao ráo và nhiều trang bị cho đường trường, nhưng nặng hơn đáng kể. STR 300 X thiên về sự gọn nhẹ và linh hoạt, với công suất 26,5 mã lực cho thấy khả năng di chuyển không chỉ trong đô thị mà còn trên những chặng đường dài.

Mặc dù ADV 350 có lợi thế về thương hiệu và hệ thống phân phối đã được kiểm chứng, STR 300 X lại thu hút người tiêu dùng nhờ trọng lượng nhẹ và trang bị phong phú. Tại Đài Loan, giá của Aeontek STR 300 X bắt đầu từ 156.800 Đài tệ, tương đương khoảng 129,35 triệu đồng.