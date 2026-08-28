Ra mắt xe ga mới Benelli Panarea 125, giá nhỉnh 45 triệu đồng

Benelli vừa bổ sung bốn tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe tay ga Panarea 125 theo phong cách neo-retro (tân hoài cổ). Mẫu xe này có sự kết hợp nét thiết kế cổ điển với những đường nét hiện đại. Xe hiện có giá bán 6.998 RM (khoảng 45,3 triệu đồng) tại thị trường Malaysia.

Bốn màu mới gồm Đen Charcoal (Charcoal Black), Hồng Rosa (Rosa Pink), Bạc Modena (Modena Silver) và Trắng Ngà (Ivory White), qua đó mở rộng danh sách lựa chọn màu sắc dành cho khách hàng.

Đối với Panarea 125, Benelli Malaysia áp dụng chính sách bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với các lỗi phát sinh từ phía nhà sản xuất. Khách hàng cũng có thể mua phụ tùng chính hãng trực tuyến theo các điều khoản và điều kiện do hãng quy định.

Hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, Panarea 125 gây chú ý với thiết kế neo-retro (tân-cổ điển). Kiểu dáng xe pha trộn những đường nét gợi nhớ các mẫu scooter cổ điển với nhiều chi tiết mang hơi hướng hiện đại.

Về động cơ, Panarea 125 được trang bị máy 124 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC 2 van, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất tối đa 8,44 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với hệ thống truyền động bằng dây đai. Xe sử dụng cả bộ khởi động điện và cần đạp khởi động, mang lại thêm một phương án nổ máy khi cần thiết.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau dạng ống lồng, sử dụng lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực và cho phép điều chỉnh tải trước của lò xo (preload). Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 190 mm và phanh tang trống phía sau 130 mm.

Panarea 125 vận hành trên bộ mâm 12 inch, đi cùng lốp trước kích thước 100/90-12 và lốp sau 110/90-12. Xe có trọng lượng khô 104 kg, chiều cao yên 760 mm, khoảng sáng gầm 135 mm và bình xăng dung tích 4,6 lít.

Về trang bị, mẫu xe ga này sở hữu đèn pha và đèn hậu LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa màn hình kỹ thuật số và đồng hồ analog, đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) cùng công tắc ngắt động cơ. Không gian chứa đồ gồm cốp dưới yên dung tích 12 lít và hai hộc chứa đồ phía trước, trong đó tích hợp cổng sạc USB.

Với các tùy chọn màu mới, Benelli Panarea 125 tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị đề cao yếu tố thời trang, sự nhỏ gọn và tính tiện dụng trong nhu cầu di chuyển hằng ngày.