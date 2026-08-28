Xe mới BYD Sealion 5 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Một chiếc BYD Sealion 5 vừa xuất hiện tại Hà Nội, trong khi một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc mẫu SUV cỡ C này với giá dự kiến hơn 700 triệu đồng. Hình ảnh một chiếc BYD Sealion 5 được vận chuyển trên xe chuyên dụng tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, phần đuôi xe không được che chắn, qua đó để lộ logo cùng tên mẫu xe.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Sealion 5 DM-i. Theo thông tin từ đại lý, xe có thể được giới thiệu vào cuối quý III hoặc quý IV/2026, với giá dự kiến trên 700 triệu đồng.

Một chiếc BYD Sealion 5 vừa xuất hiện trên đường phố Hà Nội.

Nếu mức giá này được duy trì, Sealion 5 sẽ nằm giữa Seal 5 và Sealion 6 trong danh mục sản phẩm BYD tại Việt Nam. Hiện Seal 5 có giá từ 696 triệu đồng, trong khi Sealion 6 khởi điểm 799 triệu đồng. Tại Thái Lan, BYD Sealion 5 đang có hai phiên bản Dynamic và Premium, giá quy đổi lần lượt khoản 623 triệu và 656 triệu đồng.

Mẫu xe này có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, thuộc nhóm SUV cỡ C. Thiết kế và trang bị của Sealion 5 hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV gia đình. Xe sử dụng đèn pha LED dạng thấu kính, mâm 18 inch, vô-lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch. Cần số điện tử được bố trí trên cụm điều khiển trung tâm.

Bản Premium có thêm cảm biến phía trước và cốp điện, trong khi cả hai phiên bản tại Thái Lan đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. BYD Sealion 5 DM-i sử dụng công nghệ plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng, dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 210 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm.

Xe được trang bị pin 18,3 kWh và có thể chạy thuần điện tối đa 110 km theo tiêu chuẩn NEDC. Đây có thể là một trong những lợi thế của Sealion 5 nếu mẫu xe được đưa về Việt Nam, bởi nhóm SUV cỡ C hiện vẫn chủ yếu sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid thông thường.

Với giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, Sealion 5 sẽ bước vào một phân khúc đang cạnh tranh mạnh về giá. Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage và nhiều mẫu SUV khác đều đang hiện diện trong nhóm này.

Trong đó, Mazda CX-5 nhiều khả năng sẽ là một trong những đối thủ trực tiếp đáng chú ý của Sealion 5. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe BYD sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán chính thức, cấu hình khi về Việt Nam và chính sách hậu mãi.

Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.735 x 1.860 x 1.710 mm.

Hiện BYD chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt và giá bán của Sealion 5 tại Việt Nam.