Mitsubishi Xforce giảm giá 72 triệu đồng vì được hỗ trợ lệ phí trước bạ

Đối với Mitsubishi Xforce, cả ba phiên bản GLX, Luxury và Ultimate đều được hãng chi trả toàn bộ lệ phí trước bạ. Tùy mức giá từng phiên bản, người mua tiết kiệm khoảng 60 đến 72 triệu đồng khi hoàn tất thủ tục sở hữu xe. Tiếp theo là mẫu xe Mitsubishi Destinator cũng nhận mức khuyến mãi cao hơn so với tháng trước.

Phiên bản Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành khoảng 78 triệu đồng. rong khi đó, khách chọn bản Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trị giá 43 triệu đồng, đồng thời nhận phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng. Tổng quyền lợi của phiên bản này đạt khoảng 68 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce, cả ba phiên bản GLX, Luxury và Ultimate đều được hãng chi trả toàn bộ lệ phí trước bạ.

Trong chương trình bán hàng tháng 8/2026, hãng tiếp tục đưa 6 dòng sản phẩm vào danh sách khuyến mại, gồm Destinator, Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và Triton. So với tháng trước, quyền lợi dành cho người mua được nâng lên đáng kể ở nhiều phiên bản.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe nhận gói hỗ trợ lớn nhất. Bốn phiên bản MT, AT, AT Premium và Cross đều được ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ, tương ứng giá trị khoảng 57-70 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ này, khách hàng còn được nhận phiếu nhiên liệu có giá trị từ 10-36 triệu đồng, tùy cấu hình. Khi cộng các quyền lợi, tổng ưu đãi dành cho Xpander đạt 67-95 triệu đồng.

Mẫu sedan hạng B Attrage được áp dụng chính sách khác nhau giữa các phiên bản. Bản MT nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, còn bản CVT Premium được hỗ trợ 50%. Giá trị quy đổi của khoản này nằm trong khoảng 24,5-38 triệu đồng.

Ngoài ra, khách mua Attrage MT được tặng phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium đi kèm phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng cùng ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng. Tổng ưu đãi dành cho dòng sedan này đạt 37-48,5 triệu đồng.

Cả ba bản Triton 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete đều nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Với mẫu bán tải Triton, cả ba phiên bản Triton 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete đều nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng khoảng 39-56 triệu đồng. Khách mua bản 2WD AT GLX có thêm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Chỉ trong tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam đồng loạt bổ sung bốn cơ sở phân phối từ Bắc vào Nam, nâng quy mô mạng lưới toàn quốc lên 76 điểm. Song song với việc mở rộng mạng lưới, hãng cũng đã chuyển địa điểm và mở rộng kho phụ tùng ở khu vực phía Bắc. Bước tiến này cho thấy tốc độ mở rộng hiện diện của hãng và phản ánh vai trò ngày càng lớn của hệ thống phân phối, hậu mãi trong cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô.

Bốn cơ sở phân phối mới lần lượt đi vào hoạt động tại Hà Nội, Nha Trang, Bình Phước và Đồng Tháp, trải rộng từ đô thị lớn đến các tỉnh thành đang phát triển. Việc đồng thời mở rộng hiện diện tại nhiều khu vực giúp hãng bổ sung thêm các điểm tiếp cận sản phẩm và dịch vụ chính hãng, qua đó nâng cao khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Ngay trong tháng 8, hãng cũng chuyển địa điểm và mở rộng kho phụ tùng phía Bắc tại Hà Nội đến vị trí thuận tiện hơn giúp gia tăng khả năng lưu trữ, rút ngắn thời gian phân phối phụ tùng đến các cơ sở. Theo đó, thời gian chờ đợi sửa chữa của khách hàng cũng được giảm thiểu.

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, người tiêu dùng đã quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận dịch vụ sau bán hàng bên cạnh cân nhắc thiết kế, trang bị hay giá bán. Độ phủ của hệ thống phân phối, thời gian chờ bảo dưỡng và khả năng cung ứng phụ tùng vì thế ngày càng ảnh hưởng đến trải nghiệm sở hữu xe lâu dài.

Với mạng lưới được nâng lên 76 cơ sở và nâng cấp hệ thống kho phụ tùng, Mitsubishi Motors Việt Nam có thêm nền tảng để phục vụ khách hàng tại nhiều khu vực, từ tìm hiểu và mua xe đến đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe nhận gói hỗ trợ lớn nhất ở bốn phiên bản MT, AT, AT Premium và Cross.

Cột mốc 76 chưa phải điểm dừng, mà mở ra hành trình đưa hãng đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước. Mỗi cơ sở mới cũng là thêm một điểm đồng hành, để khách hàng an tâm hơn từ khi chọn xe đến suốt những chặng đường phía trước.

Chương trình mới cho thấy Mitsubishi đang sử dụng ưu đãi tài chính để duy trì nhịp bán hàng trong nửa cuối năm. Theo số liệu được công bố, hãng đã giao 21.617 xe tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026, đứng thứ ba toàn thị trường, sau VinFast và Toyota.