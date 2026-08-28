Vua tay ga đa dụng X-ADV sắp có đối thủ "sừng sỏ", sức mạnh vượt trội, trang bị hiện đại

Phân khúc xe ga đa dụng cỡ lớn hiện dường như chỉ có Honda X-ADV độc quyền, đây có thể chính là lý do mà QJMotor đang thực hiện kế hoạch phát triển mẫu X-Adventure 900. Mẫu xe ga này được cho là sẽ được trang bị động cơ mạnh cùng với loạt trang bị hiện đại để có thể cạnh tranh với mẫu xe từ thương hiệu Nhật.

Theo thông tin đồn đoán, X-Adventure 900 được cho sẽ sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song Parallel Twin, cơ cấu phối khí DOHC, dung tích 904 cc. Khối động cơ này có thể sản sinh công suất tối đa khoảng 93,7 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Cùng với đó, mẫu xe này có thể sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp kép DCT. Khác với hộp số CVT vốn phổ biến trên tay ga, DCT cho phép xe tự động sang số nhưng vẫn duy trì đặc tính truyền động gần với mô tô sử dụng hộp số cơ. Đáng chú ý, sức mạnh từ động cơ có thể được truyền tới bánh sau thông qua hệ thống xích, thay vì dây đai hoặc các giải pháp truyền động thường thấy trên xe tay ga. Cách bố trí này phù hợp với định hướng đa dụng và cũng có khả năng đáp ứng tốt mức công suất gần 100 mã lực.

Về thiết kế, X-Adventure 900 được định hướng theo phong cách xe ga Adventure chuyên dụng. Những thông tin ban đầu cho thấy mẫu xe sử dụng vành nan hoa 17 inch cho cả bánh trước và bánh sau. Xe cũng được cho là sử dụng loại lốp bán địa hình, phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị, di chuyển đường dài và những cung đường địa hình nhẹ.

Phần đầu xe mang đậm phong cách Adventure với quây trước kích thước lớn, kính chắn gió cao có điều chỉnh điện và ốp bảo vệ tay lái. Một chi tiết đáng chú ý là winglet được tích hợp trên phần quây phía trước, tạo thêm nét thể thao cho tổng thể vốn thiên về khả năng touring và Adventure.

Khu vực điều khiển được cho là trang bị màn hình màu TFT kích thước 7 inch, có thể hiển thị các thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED trên toàn bộ xe. Dựa trên cách QJMotor trang bị cho những mẫu xe phân khối lớn hiện có, X-Adventure 900 cũng có khả năng được bổ sung thêm các hệ thống điện tử hỗ trợ người lái, dù thông tin cụ thể hiện chưa được công bố.

Ở hệ thống khung gầm, X-Adventure 900 có khả năng được trang bị các linh kiện đến từ những thương hiệu nổi tiếng. QJMotor hiện hợp tác với nhiều nhà sản xuất linh kiện quốc tế, do đó mẫu xe này được dự đoán có thể sử dụng hệ thống treo của Marzocchi và hệ thống phanh Brembo. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khả năng được đề cập dựa trên định hướng sản phẩm và mối quan hệ hợp tác của QJMotor; thông số chính thức của hệ thống treo và phanh vẫn chưa được công bố.

Nếu được sản xuất với cấu hình như những thông tin hiện tại, X-Adventure 900 sẽ tạo ra đối trọng lớn cho Honda X-ADV. Tuy nhiên, hiện QJMotor vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về việc phát triển hoặc thời điểm ra mắt mẫu tay ga này. Chúng ta vẫn cần thời gian để xác nhận.