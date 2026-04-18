Các ưu điểm của dòng Mitsubishi Xforce, giá từ 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce 2026 có 4 phiên bản, có giá niêm yết từ 599-705 triệu đồng. Dòng SUV này gây ấn tượng với thiết kế bám sát bản XFC Concept nhưng đã được tinh chỉnh gọn gàng, thực dụng hơn. Xe vẫn giữ ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng, tạo nên diện mạo SUV rắn rỏi, hiện đại và đậm chất thể thao.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn tạo hình khối, họa tiết xếp tầng tăng chiều sâu, kết hợp cụm đèn T-shape phân tầng và dải LED ban ngày chữ L sắc nét. Các chi tiết ốp nhôm và cản trước thiết kế mạnh mẽ giúp tổng thể thêm vững chãi. Thân xe năng động với các đường gân dập nổi, vòm bánh vuông vức, mâm 18 inch cùng ốp nhựa cứng cáp, mang lại cảm giác ổn định và sẵn sàng chinh phục nhiều địa hình. Đuôi xe đồng bộ phong cách với đèn hậu T-shape và cản sau khỏe khoắn.

Không gian nội thất là điểm mạnh rõ rệt khi được thiết kế mở rộng theo phương ngang, vừa thoáng đãng vừa tăng tầm quan sát. Trục cơ sở dài giúp khoang cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc, đặc biệt khoảng duỗi chân thoải mái cho cả hai hàng ghế. Chất liệu vải mélange mới vừa chống bám bẩn vừa tạo điểm nhấn hiện đại. Ghế ngồi êm ái, linh hoạt với hàng ghế sau chỉnh ngả nhiều cấp và gập 40:20:40, tối ưu khả năng chứa đồ.

Khu vực lái hiện đại với vô lăng D-cut, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch liền mạch. Xe được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như âm thanh Yamaha Premium, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây và nhiều vị trí để đồ tiện lợi. Các tính năng như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, chìa khóa thông minh giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Về an toàn, Xforce 2026 nổi bật với loạt công nghệ tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm… cùng các hệ thống cơ bản như 6 túi khí, ABS, cân bằng điện tử. Tổng thể, đây là mẫu SUV đô thị có thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ và công nghệ an toàn đáng giá trong phân khúc.

Mitsubishi Xforce 2025 ghi điểm với thiết kế mới mẻ, trẻ trung, nội thất rộng rãi và khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc, giúp xe linh hoạt cả trong đô thị lẫn địa hình khó. Tuy nhiên, điểm trừ đáng chú ý của Xforce là thiếu cửa sổ trời, một trang bị có trên các đối thủ như Honda HR-V, Hyundai Creta hay Toyota Yaris Cross.

Bên cạnh đó hệ thống ADAS chỉ xuất hiện trên hai phiên bản cao cấp Premium và Ultimate với các tính năng như cảnh báo va chạm, điểm mù, hỗ trợ đỗ xe. Trong khi các bản thấp còn thiếu đèn pha tự động và cảnh báo xe phía trước khởi hành, đồng thời động cơ 105 mã lực cũng yếu hơn so với một số đối thủ.

Về tổng thể, Xforce vẫn là mẫu SUV đô thị hấp dẫn nhờ ngoại hình thể thao, kích thước gọn gàng, nhiều trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định, dù vẫn tồn tại một vài hạn chế cần cân nhắc.