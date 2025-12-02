Mitsubishi Xforce giảm giá gần 100 triệu đồng tại đại lý

Mitsubishi Xforce đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường ô tô cuối năm khi nhiều đại lý đồng loạt giảm giá sâu, đưa mức giá thực tế của mẫu SUV hạng B này xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Theo chương trình hỗ trợ từ Mitsubishi Việt Nam, phiên bản Ultimate được giảm 50% lệ phí trước bạ, còn GLX và Premium được miễn hoàn toàn, tương ứng mức ưu đãi từ 35 đến 68 triệu đồng. Riêng bản Ultimate còn có thêm gói quà tặng trị giá 15–20 triệu đồng, trong khi bản Exceed không nằm trong danh sách giảm giá và hiện gần như không có hàng tại nhiều showroom.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ từ hãng mới chỉ là một phần. Nhiều đại lý đang đẩy ưu đãi lên cao hơn, tạo ra các mức giảm vượt xa con số chính thức.

Cụ thể, một showroom tại Hà Nội đưa ra tổng ưu đãi cho Xforce Ultimate lên tới 83 triệu đồng, bao gồm trước bạ, tiền mặt và phụ kiện quy đổi. Cá biệt, một nơi còn chào giá lăn bánh khoảng 720 triệu đồng, tương đương giá xe chỉ 613 triệu đồng – tức giảm tới 92 triệu so với niêm yết.

Tại khu vực miền Trung, mức giảm còn ấn tượng hơn. Một đại lý báo giá Mitsubishi Xforce Premium chỉ còn 583 triệu đồng, đưa chi phí lăn bánh xuống khoảng 655 triệu, tương đương mức ưu đãi gần 97 triệu đồng. Ở những nơi giảm ít hơn, đại lý thường bổ sung thêm các gói tặng kèm như phim cách nhiệt, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ hay phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 10 triệu. Đáng chú ý, toàn bộ các xe ưu đãi đều thuộc đời VIN 2025, chứ không phải xe tồn kho đời cũ.

Việc giảm giá mạnh khiến Mitsubishi Xforce có mức giá thực tế tiệm cận nhóm SUV cỡ A. Bản Ultimate sau ưu đãi thậm chí ngang Toyota Yaris Cross bản xăng đã trừ khuyến mại (khoảng 617 triệu đồng) và còn rẻ hơn Kia Sonet Premium – phiên bản cao nhất của Sonet đang niêm yết 624 triệu đồng. Điều này giúp Xforce trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn cho những khách hàng vốn đang hướng đến phân khúc B nhưng băn khoăn về chi phí.

Diễn biến thị trường cũng tạo kỳ vọng mới cho doanh số của Xforce. Tháng 10 vừa qua, mẫu xe của Mitsubishi đã lần đầu vượt Toyota Yaris Cross, mở ra cơ hội bứt phá trong giai đoạn cuối năm. Tính đến hết tháng 10, Xforce đạt 9.888 xe bán ra, vẫn thấp hơn Yaris Cross khoảng 1.600 xe, nhưng giới kinh doanh nhận định khoảng cách này có thể thu hẹp nếu mức giảm sâu được duy trì và đối thủ gặp trục trặc nguồn cung.

Là mẫu xe chiến lược của Mitsubishi tại Đông Nam Á, Xforce được phát triển dựa trên mẫu concept XFC từng ra mắt toàn cầu tại Việt Nam, đồng thời nghiên cứu kỹ để phù hợp thói quen sử dụng trong khu vực. Tại thị trường Việt Nam, Xforce có bốn phiên bản gồm GLX, Exceed, Premium và Ultimate, giá niêm yết từ 599 đến 705 triệu đồng; riêng bản Ultimate tùy chọn màu ngoại thất hai tông sẽ tăng thêm 5 triệu.

Thiết kế của Mitsubishi Xforce mang phong cách thể thao với nhiều đường nét cơ bắp, cản trước dày dặn và mặt ca-lăng tạo chiều sâu, kết hợp hệ thống đèn LED hoàn toàn với định dạng chữ T ở cả phía trước và phía sau. Một số bản cao cấp còn hỗ trợ mở cốp rảnh tay. Xe sử dụng hai loại mâm 17 và 18 inch tùy phiên bản, cùng khoảng sáng gầm lên tới 222 mm – thuộc nhóm cao nhất phân khúc, giúp tối ưu khả năng vượt địa hình ngập nước hoặc đường xấu.

Về vận hành, Mitsubishi Xforce trang bị động cơ 1.5L công suất khoảng 104–105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản Premium và Ultimate có bốn chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel và Mud, hỗ trợ tối ưu độ bám trên từng điều kiện mặt đường. Hệ thống AYC giúp ổn định thân xe khi đánh lái gấp hoặc vào cua tốc độ cao.

Không gian nội thất là điểm mạnh đáng chú ý. Hai bản cao sử dụng màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Xe có điều hòa tự động hai vùng độc lập trên ba phiên bản cao, hệ thống lọc khí, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cùng dàn âm thanh Yamaha Dynamic Sound Premium tám loa được tinh chỉnh riêng. Vật liệu vải melange cũng góp phần giúp khoang cabin có chất lượng hoàn thiện cao hơn so với nhiều đối thủ trực tiếp.

Về an toàn, Mitsubishi Xforce được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí và cảm biến áp suất lốp. Hai bản cao nhất có thêm gói công nghệ Mitsubishi Motors Safety Sensing với các tính năng như cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng và đèn pha thông minh tự động.

Với sự kết hợp của giá bán dễ tiếp cận, trang bị phong phú và thị trường cuối năm sôi động, Mitsubishi Xforce đang đứng trước cơ hội lớn để tạo đột phá, thậm chí có thể thách thức vị trí dẫn đầu phân khúc từ Toyota Yaris Cross nếu duy trì được đà tăng trưởng trong thời gian tới.