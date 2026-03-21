Mitsubishi Outlander PHEV 2026 cập bến đại lý, nâng cấp mạnh tay, giá tăng nhẹ

Mitsubishi Outlander PHEV 2026 đã chính thức có mặt tại các đại lý ở Australia với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về hệ truyền động, khung gầm và công nghệ. Mẫu SUV plug-in hybrid của Mitsubishi được cải thiện từ dung lượng pin, hiệu suất vận hành cho đến tiện nghi nội thất, song giá bán cũng tăng trong bối cảnh phân khúc PHEV ngày càng cạnh tranh.

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Outlander PHEV mới tiếp tục là hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng 2.4L với hai mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 22,7 kWh, lớn hơn so với trước đây. Nhờ đó, xe có thể di chuyển tối đa 86 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn WLTP và đạt tới khoảng 103 km theo chu trình NEDC.

Tổng công suất hệ thống đạt khoảng 296 mã lực, tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở khoảng 1,2 – 1,5 lít/100 km tùy chuẩn đo. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Bên cạnh hệ truyền động, Mitsubishi cũng tinh chỉnh gói khung gầm và hệ thống lái nhằm cải thiện cảm giác vận hành. Hệ thống giảm xóc được hiệu chỉnh lại, thanh cân bằng trước thay đổi kích thước và trợ lực lái điện được tinh chỉnh. Một số chi tiết thân vỏ như nắp capo và vè trước sử dụng vật liệu thép nhằm giảm tiếng ồn truyền vào cabin, trong khi bộ lốp chuyên dụng mới giúp nâng cao độ êm ái và khả năng bám đường.

Thiết kế ngoại thất của Mitsubishi Outlander PHEV 2026 được làm mới nhẹ ở phần đầu và đuôi xe, đồng thời bổ sung danh mục mâm hợp kim kích thước 18 hoặc 20 inch tùy phiên bản. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sơn, bao gồm các tùy chọn Diamond cao cấp và phong cách sơn hai tông màu trên bản Exceed Tourer, tạo sự khác biệt rõ rệt về thẩm mỹ.

Khoang nội thất được tái thiết kế theo hướng tối ưu công thái học với bảng điều khiển trung tâm mới, tăng không gian chứa đồ. Hàng ghế thứ hai được cải tiến lớp đệm và phần tựa lưng nhằm nâng cao sự thoải mái trong những chuyến đi dài.

Tùy từng phiên bản, xe sử dụng vật liệu nội thất từ vải, microsuede kết hợp da tổng hợp Granlux cho đến da bán aniline cao cấp màu nâu Brick Brown. Các tiện nghi đáng chú ý gồm màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, kết nối smartphone không dây, hệ thống âm thanh Yamaha nâng cấp, ghế trước thông gió, sưởi vô-lăng và chức năng massage trên bản cao cấp.

Tại Australia, Mitsubishi Outlander PHEV có giá khởi điểm từ 58.990 AUD (khoảng 1,10 tỷ đồng) cho phiên bản ES cấu hình 5 chỗ, trong khi bản Aspire 7 chỗ được niêm yết từ 66.790 AUD (khoảng 1,25 tỷ đồng). Hai phiên bản cao cấp hơn là Exceed và Exceed Tourer đều có cấu hình 5 chỗ, với giá lần lượt từ 51.260 USD (khoảng 1,34 tỷ đồng) và 53.300 USD (khoảng 1,40 tỷ đồng). So với trước đây, mức giá đã tăng khoảng 3.000 AUD (tương đương khoảng 56 triệu đồng) tùy phiên bản.

Dù được nâng cấp toàn diện, Mitsubishi Outlander PHEV 2026 vẫn phải đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ trong phân khúc SUV hybrid sạc điện, đặc biệt là những mẫu xe mới có giá bán hấp dẫn hơn. Trong khi đó tại Việt Nam, mẫu SUV này hiện gần như vắng bóng trên thị trường khi nguồn xe hạn chế và chưa có thông tin về kế hoạch phân phối mới.