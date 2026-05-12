Tầm giá 400-500 triệu đồng, nên chọn Honda City RS hay Toyota Vios?

Honda City RS và Toyota Vios 2026 đều là những mẫu sedan hạng B nổi bật tại thị trường Việt Nam. Trong đó, City RS có giá khởi điểm là 506 triệu đồng, còn Toyota Vios có giá dao động từ 458-545 triệu đồng. Hiện đây là hai dòng sedan hút khách tại thị trường Việt Nam và có khả năng cạnh tranh mạnh với nhau, không khỏi khiến nhiều người băn khoăn chưa biết chọn dòng xe nào cho phù hợp.

Về phương diện ngoại thất, Honda City RS gây ấn tượng với thiết kế thể thao, hiện đại và cá tính hơn nhờ các chi tiết như lưới tản nhiệt tổ ong, cánh lướt gió và mâm 16 inch. Trong khi đó, Toyota Vios mang phong cách thanh lịch, thực dụng và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng hơn. Honda City RS có ưu điểm về ngoại hình trẻ trung, năng động và cảm giác lái thể thao rõ nét.

Về không gian nội thất, cả hai xe đều rộng rãi nhưng City mang phong cách trẻ trung hơn còn Vios thiên về sự thoải mái và thực dụng. Hệ thống điều hòa của cả hai xe đều làm lạnh nhanh và phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Đi vào các chi tiết có thể thấy, nội thất Honda City RS nổi bật với ghế da phối chỉ đỏ, màn hình hiện đại và hệ thống 8 loa cao cấp cho trải nghiệm giải trí tốt hơn. Vios lại tập trung vào sự rộng rãi, tiện nghi và thoải mái cho gia đình với ghế da đục lỗ và hàng ghế sau gập 60:40 linh hoạt.

Về sức mạnh, Honda City RS được đánh giá cao nhờ động cơ 1.5L i-VTEC mạnh mẽ 119 mã lực cùng hộp số CVT vận hành mượt mà. Hệ thống lái trợ lực điện và lẫy chuyển số sau vô-lăng giúp City mang lại cảm giác lái thú vị hơn. Tuy nhiên, Honda City có giá bán thường cao hơn và phong cách thể thao có thể không phù hợp với khách hàng thích sự đơn giản.

Còn Toyota Vios có ưu điểm lớn về độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp. Động cơ Dual VVT-i của Vios vận hành ổn định, phù hợp cho cả gia đình và kinh doanh dịch vụ. Phiên bản số sàn MT của Vios còn mang lại cảm giác lái chắc chắn và khỏe khoắn hơn cho người dùng thích sự chủ động. Mặc dù vậy, khả năng tăng tốc và cảm giác lái của Vios chưa thực sự thể thao như Honda City. Thiết kế nội thất của Vios tuy thực dụng nhưng chưa nổi bật và hiện đại bằng City RS.

Honda City RS có lợi thế lớn về công nghệ khi được trang bị Honda SENSING trên cả 3 phiên bản. Các tính năng như hỗ trợ giữ làn, phanh giảm thiểu va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng giúp City nổi bật trong phân khúc. Vios cũng sở hữu hệ thống an toàn tốt với chuẩn 5 sao ASEAN NCAP cùng các tính năng như ABS, EBD, BA, VSC và HAC. Ở bản cao cấp, Vios còn được trang bị cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và 7 túi khí khá ấn tượng. Tuy nhiên, công nghệ hỗ trợ lái trên Vios vẫn chưa đồng đều giữa các phiên bản như Honda City.

Honda City RS phù hợp với khách hàng trẻ yêu thích công nghệ, thiết kế thể thao và trải nghiệm lái năng động. Toyota Vios lại là lựa chọn phù hợp cho người cần một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và giữ giá tốt theo thời gian. City RS nổi bật ở cảm giác lái, công nghệ và thiết kế hiện đại nhưng chi phí sở hữu có thể cao hơn. Trái lại, Toyota Vios có lợi thế về độ ổn định, tính kinh tế và độ phổ biến rộng rãi trên thị trường.

Nhìn chung, Honda City RS phù hợp với người thích sự cá tính và hiện đại, còn Toyota Vios là mẫu sedan thực dụng, an toàn và bền bỉ cho nhu cầu sử dụng lâu dài. Lựa chọn mẫu xe nào là tùy thuộc vào thị hiếu của mỗi người. Cả hai dòng xe này đều có những ưu nhược điểm của mình, nhưng về tổng thể đều là các mẫu sedan hạng B đáng giá trong phân khúc.