Chọn Mitsubishi Outlander hay Honda CR-V trong tầm giá 1 tỷ đồng?

Mitsubishi Outlander mới ra mắt 2 phiên bản: 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium, giá bán lần lượt 825 triệu đồng và 950 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Outlander vẫn giữ nguyên giá bán của 2 phiên bản động cơ 2.0L, đồng thời bỏ đi 1 phiên bản là 2.4 CVT Premium.

Ngoài những đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 thì Mitsubishi Outlander mới được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V bởi cùng có cấu hình 5+2 chỗ ngồi.

So với "đồng hương" Mitsubishi Outlander của mình, Honda CR-V là cái tên có mặt tại Việt Nam từ khá sớm (năm 2008), với chất lượng đã được nhiều khách hàng kiểm chứng. Mẫu CR-V hiện tại có 3 phiên bản là G, L và e:HEV RS với giá niêm yết lần lượt là 1,039 tỷ, 1,099 tỷ và 1,250 tỷ đồng.

Bài viết so sánh phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Outlander là 2.0 CVT Premium với bản Honda CR-V G.

Ngoại thất: CR-V góc cạnh, Outlander thanh lịch

Về mặt ngoại hình, Honda CR-V và Mitsubishi Outlander mang 2 vẻ ngoại hình cùng phong cách thiết kế có phần trái ngược. Trong khi CR-V góc cạnh, mạnh mẽ với những đường nét mạnh mẽ, cá tính thì Outlander lại được sử dụng nhiều nét bo tròn đầy đặn, hướng đến sự thanh lịch vốn đã đi theo dòng xe này từ năm 2016.

Honda CR-V có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.623 mm x 1.855 mm x 1.679 mm, còn Outlander có kích thước tương ứng là 4.695 mm x 1.810 mm x 1.710 mm. Như vậy, Outlander dài và cao hơn nhưng bề rộng lại hẹp hơn CR-V một chút. Chiều dài cơ sở của Outlander nhỉnh hơn CR-V đúng 1cm.

Ngược lại, khoảng sáng gầm xe của CR-V lại lớn hơn Outlander (CR-V 198mm so với 190 mm của Outlander). Điều này khiến CR-V trông có nhiều "chất SUV" và di chuyển tốt hơn ở những địa hình phức tạp, cần khoảng sáng gầm lớn.

Ở hai phiên bản Honda CR-V 1.5G và Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium đều sử dụng la-zăng kích thước 18 inch và hệ thống đèn FullLed thời thượng.

Nội thất, tiện nghi: Outlander rộng rãi hơn ở hàng ghế thứ 3

Do kích thước dài, cao và chiều dài cơ sở đều vượt trội so với đối thủ nên không gian nội thất của Outlander khá rộng rãi, ngay cả ở hàng ghế thứ 3. Trong khi đó, hàng ghế thứ 3 của Honda CR-V khá chật và chỉ phù hợp cho trẻ em.

Khi để cả 3 hàng ghế, khoảng không phía cốp sau của Outlander vẫn còn đến 292 lít, trong khi đó Honda CR-V chỉ được già nửa (150 lít). Điều này khiến mẫu xe của Honda bất lợi hơn với những chuyến đi đông người và cần mang thêm nhiều đồ.

Outlander phiên bản 2.0 Premium cũng được làm mới các chi tiết nội thất như ốp trang trí, ghế da hoạ tiết kim cương,... tạo cảm giác khá hiện đại. Màn hình giải trí trên Outlander 2.0 Premium cũng có kích thước lớn 1 inch hơn so với Honda CR-V 1.5G.

Bù lại, táp lô của CR-V lại được thiết kế đẹp mắt, sang trọng nhờ ốp gỗ chính giữa, bảng điều khiển trung tâm thiết kế đối xứng nối liền với khu vực cần số tạo nên sự chắc chắn, nam tính. Đồng hồ tap-lô của CR-V là dạng digital khá hiện đại, trong khi đó đây chưa phải là chi tiết được Mitsubishi nâng cấp cho mẫu Outlander.

Xét về mặt công nghệ giải trí, Honda CR-V tỏ ra vượt trội so với đối thủ khi trang bị rất nhiều tính năng nổi bật như kết nối Wifi, HDMI, hệ thống 8 loa. Không chỉ vậy, CR-V còn có cả tính năng đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói,... đây là những trang bị mà Outlander chưa có.

Outlander có tính năng cửa kính điều khiển 1 chạm chống kẹt ở tất cả các ghế. Đây được xem là trang bị ít thấy trong phân khúc và nếu có chỉ xuất hiện ở vị trí ghế lái.

Vận hành: CR-V mạnh mẽ hơn hẳn với động cơ tăng áp

Honda CR-V có trái tim là khối động cơ 1.5L Turbo tăng áp sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 240 Nm. Trong khi đó, Outlander mới lại không được nâng cấp về động cơ, khối động cơ 2.0L MIVEC chỉ cho công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Nhìn vào thông số này có thể thấy Honda CR-V mạnh mẽ hơn hẳn so với Outlander.

Điểm chung của 2 mẫu xe này là đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng sang số êm mượt nhưng đều có chế độ Sport cùng lẫy chuyển số trên vô lăng mang đến cảm giác lái phấn khích.

An toàn: Outlander mới nhỉnh hơn đối thủ

Nhìn chung, hệ thống an toàn của cả 2 xe đều tương đồng nhau khi được trang bị các tính năng an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Hệ thống cân bằng điện tử, Camera lùi,...

Mitsubishi Outlander sau khi nâng cấp đã nhỉnh hơn đối thủ 3 túi khí, cảm biến va chạm trước/sau và camera 360 độ. Tuy vậy, CR-V 1.5G dù không phải phiên bản cao nhất nhưng cũng được trang bị đầy đủ gói an toàn Sensing với các chức năng hỗ trợ người lái của Honda.

Kết luận

Với những bổ sung toàn diện từ ngoại hình cho đến công nghệ, Mitsubishi Outlander không còn tỏ ra thua kém so với Honda CR-V, thậm chí có những điểm vượt trội hơn đối thủ của mình.

Giá bán hợp lý cùng không gian dài rộng hàng đầu phân khúc, Mitsubishi Outlander là sự lựa chọn phù hợp với những người trung tuổi yêu thích sự bền bỉ, đa dụng và phục vụ tốt cho gia đình.

Còn Honda CR-V với ngoại hình trẻ trung, động cơ mạnh mẽ, trang bị tiện nghi vẫn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng trẻ tuổi yêu thích một mẫu xe năng động và hiện đại.