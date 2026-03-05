Giá Mitsubishi Outlander trên thị trường xe cũ sau nhiều tháng "khai tử"

Sau nhiều tháng bị “khai tử” tại Việt Nam, giá trị của mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Outlander trên thị trường xe cũ vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người mua. Khảo sát trên một trang rao vặt ô tô cũ lớn cho thấy, mức giá của Outlander đời 2016 - 2019 hiện dao động quanh mốc hơn 500 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm xe còn bán mới.

Một số tin rao bán Mitsubishi Outlander.

Trong danh sách các xe đang được rao bán, chiếc có giá thấp nhất là Mitsubishi Outlander 2.4 CVT sản xuất năm 2016, được chào bán ở mức 515 triệu đồng tại TP.HCM. Theo thông tin từ người bán, đây là bản 2.4 AWD thuộc lô 200 chiếc nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam vào cuối năm 2016. Xe đã chạy khoảng 140.000Km và được giới thiệu là có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ tại hãng.

Chiếc xe này vẫn giữ cấu hình 7 chỗ đặc trưng của Outlander, đồng thời được chủ cũ nâng cấp thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai để tăng khả năng làm mát cho khoang sau. Hệ thống giải trí cũng được nâng cấp với Mit Connect, đi kèm cảm biến áp suất lốp TPMS loại cao cấp. Phần âm thanh được đầu tư khá mạnh tay với bộ loa Focal gồm PS 165FX và PC 165F, kết hợp sub Utopia Be cùng hai ampli rời Zapco.

Ngoài các nâng cấp về tiện nghi, xe còn được trang bị cặp phuộc sau Tein Street Advance Z4 nhằm cải thiện khả năng vận hành. Theo mô tả trong tin rao, chiếc Outlander này vừa trải qua đợt bảo dưỡng lớn với nhiều hạng mục thay thế như két nước, thước lái, rotuyn trước sau, cao su chân máy và toàn bộ cao su gầm.

Ảnh thực tế một chiếc Outlander biển 51F của TP.HCM.

Ngay phía trên mức giá này là chiếc Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium sản xuất năm 2017, đang được rao bán với giá 519 triệu đồng tại TP.HCM. Xe thuộc bản lắp ráp trong nước, màu nâu, sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hộp số tự động và cấu hình 7 chỗ. Odo được công bố khoảng 88.000Km. Tin rao cho biết xe trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập và khởi động bằng nút bấm.

Một lựa chọn khác trên thị trường là Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium đời 2018 với giá 548 triệu đồng. Xe màu đen, cũng là bản lắp ráp trong nước và sử dụng động cơ xăng 2.0L. ODO khoảng 72.000Km. Theo thông tin từ showroom rao bán, xe chỉ có một đời chủ, đăng ký lần đầu tháng 8/2018 và được bảo dưỡng theo quy trình của hãng.

Mức giá cao nhất trong danh sách này thuộc về Mitsubishi Outlander 2.0 CVT sản xuất năm 2019, được chào bán 550 triệu đồng tại TP.HCM. Xe màu trắng, bản 7 chỗ sử dụng động cơ xăng 2.0L và hộp số tự động. Tin rao mô tả xe thuộc dạng xe gia đình sử dụng, được giữ gìn cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ và cam kết không đâm đụng hay ngập nước.

Nhìn vào các mức giá này có thể thấy Outlander đời 2016 - 2019 hiện đang hình thành một mặt bằng khá rõ ràng trên thị trường xe cũ, phổ biến trong khoảng 515 - 550 triệu đồng tùy đời xe, tình trạng và trang bị. Khoảng chênh lệch giữa các đời chỉ vài chục triệu đồng khiến nhiều người mua cân nhắc kỹ giữa xe đời cao hơn và xe đời thấp nhưng có nhiều nâng cấp hoặc lịch sử bảo dưỡng tốt.

Trong bối cảnh mẫu SUV này đã ngừng bán mới tại Việt Nam, thị trường xe cũ có thể trở thành lựa chọn duy nhất cho những khách hàng vẫn yêu thích thiết kế trung tính, cấu hình 7 chỗ linh hoạt và khả năng vận hành bền bỉ vốn là điểm mạnh của Outlander trong nhiều năm qua.