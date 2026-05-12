VinFast VF8 mới lộ ảnh thực tế: Liệu có đủ sức “lột xác”?

Cách đây khoảng một tháng, những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội đã dự báo về sự ra mắt của một mẫu xe điện VinFast bản nâng cấp, và đến nay, cái tên đó đã lộ diện. Trước đó, hình ảnh của xe bản tiền sản xuất, chưa đóng logo tên đã từng được rò rỉ, gây xôn xao cộng đồng yêu thích xe điện Việt.

Ở lần xuất hiện đầy đủ này, logo ở đuôi xe đã thể hiện rõ, mẫu xe đầu tiên được nâng cấp sẽ là VF 8. Những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội vừa qua phần nào đã xác nhận thông tin mẫu xe sắp nâng cấp của VinFast tại Việt Nam.

So với bản hiện hành, VinFast VF 8 mới sở hữu vẻ ngoài có phần khác biệt. Đầu xe được tinh chỉnh ở khu vực cản trước, đèn sương mù trước dường như sẽ được thay đổi vị trí và kiểu dáng. Mặt ca lăng cũng được điều chỉnh trở nên vuông vức hơn khi nhìn trực diện, với cặp đèn chiếu sáng chính vuốt sang 2 bên viền nắp ca pô.

Logo ở đuôi xe đã thể hiện rõ, mẫu xe đầu tiên được nâng cấp sẽ là VF 8.

Khu vực dải đèn hậu được thiết kế to bản, thiết kế đèn cũng thay đổi. Cản sau được nhô cao hơn, cặp đèn sương mù đặt chếch về dưới. Có thể thấy những chi tiết cắt xẻ đã biến mất, thay bằng đường vuốt, bo tròn kiểu hiện đại. Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy xe được trang bị bộ mâm với phần ốp đen, họa tiết khác hoàn toàn bản hiện hành.

Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy xe được trang bị bộ mâm khá giống với dòng xe VF MPV 7.

Hiện VinFast vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về thông số xe mới, thời gian mở bán hay giá của VF 8 bản nâng cấp. Tuy nhiên, việc mẫu xe xuất hiện cho thấy nước đi đầy chiến lược của thương hiệu Việt. Từ năm 2022 kể từ đợt bàn giao xe đến tay khách hàng đầu tiên, VinFast VF 8 chưa trải qua lần nâng cấp nào.

Trong thời điểm mà thị trường xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe nhập, động thái thay đổi này chính là sự khẳng định đanh thép của VinFast trên cuộc đua xe điện, sẵn sàng chạy đua và duy trì sức nóng trước các ngoại binh. Và đương nhiên để biết rõ các thông tin chi tiết về mẫu xe mới, ta vẫn phải chờ sự hé lộ từ VinFast trong thời gian tới.