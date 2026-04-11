Giá sang tay Mitsubishi Outlander từ đời cũ tới đời mới

Khảo sát trên thị trường xe cũ cho thấy, Mitsubishi Outlander đang có dải giá khá rộng, trải dài từ các đời sâu đến những xe sản xuất gần đây. Mức giá khởi điểm hiện ghi nhận từ khoảng 399 triệu đồng cho các xe đời 2016, trong khi những xe đời 2022–2023 có thể lên tới 730–775 triệu đồng tùy phiên bản, tình trạng và số km đã sử dụng.

Ở nhóm xe đời cũ, các mẫu Mitsubishi Outlander sản xuất giai đoạn 2016–2018 đang được rao bán phổ biến trong khoảng 399–515 triệu đồng. Một chiếc Outlander 2.0 CVT đời 2016 có giá khoảng 399 triệu đồng, đã chạy gần 80.000 km. Trong khi đó, các xe đời 2018 bản CVT hoặc Premium dao động từ 505–515 triệu đồng, với số km sử dụng từ 70.000–110.000 km. Nhóm xe này phù hợp người mua cần SUV 7 chỗ với chi phí đầu vào thấp.

Tiến lên đời 2019–2020, giá xe bắt đầu nhích lên rõ rệt. Các xe Outlander 2.0 CVT đời 2019 hiện được chào bán quanh mức 510 triệu đồng, trong khi bản 2.4 CVT Special Edition có thể lên tới khoảng 579 triệu đồng. Với đời 2020, mức giá phổ biến từ 579–630 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng xe. Những xe này thường đã chạy từ 59.000–80.000 km, vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng gia đình.

Đáng chú ý, các xe đời 2022 đang có sự phân hóa rõ rệt. Một số xe Outlander 2.0 CVT 2022 được rao bán khoảng 595–665 triệu đồng, với số km dao động từ 57.000–68.000 km. Ngoài ra, những xe bản Premium hoặc xe giữ gìn tốt có thể đạt mức giá cao hơn, lên tới khoảng 730 triệu đồng. Nhóm đời này được tìm kiếm nhiều do tuổi xe còn mới nhưng giá đã “mềm” hơn đáng kể so với xe lăn bánh.

Ở nhóm đời mới nhất 2023, giá xe Outlander cũ gần như tiệm cận xe mới. Các xe bản 2.0 CVT tiêu chuẩn được rao bán quanh mức 665 triệu đồng với số km chỉ khoảng 38.000 km. Trong khi đó, các bản Premium 2023 có thể đạt 679–775 triệu đồng, tùy vào số km từ 50.000–65.000 km và trang bị đi kèm. Một số xe từ hệ thống xe đã qua sử dụng chính hãng còn có giá cao hơn nhờ cam kết chất lượng.

Nhìn tổng thể, Mitsubishi Outlander có mức khấu hao khá rõ theo thời gian. Sau khoảng 5–7 năm sử dụng, giá trị xe giảm còn khoảng 60–70% so với ban đầu. Từ đời 2020 trở về sau, mức mất giá có xu hướng chậm lại, nhất là với xe ít sử dụng hoặc có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ.

Một điểm đáng lưu ý là sự chênh lệch giữa các phiên bản. Bản Premium hoặc các bản cao cấp thường giữ giá tốt hơn nhờ nhiều trang bị tiện nghi, trong khi bản tiêu chuẩn có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng phụ thuộc nhiều vào tình trạng thực tế. Số km sử dụng và nguồn gốc xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán.

Với dải giá trải rộng từ dưới 400 triệu đến gần 800 triệu đồng, Mitsubishi Outlander cũ mang lại nhiều lựa chọn, từ nhóm tài chính thấp cần xe gia đình cơ bản cho đến người muốn tìm xe đời mới với chi phí tiết kiệm hơn so với mua mới. Mẫu SUV 7 chỗ này vẫn giữ được sức hút ổn định trên thị trường xe đã qua sử dụng.