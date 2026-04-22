Top xe ô tô 7 chỗ được ưa chuộng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ô tô 7 chỗ được ưa chuộng nhờ khả năng chở người, hành lý tốt, phù hợp cả mục đích kinh doanh vận tải và phục vụ gia đình. Người dùng Việt cũng có đa dạng lựa chọn với trên dưới 20 mẫu xe 7 chỗ đang bán chính hãng, thuộc nhiều tầm giá tiền và phân khúc.

Trong đó, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Outlander và Isuzu mu-X hiện là những mẫu ô tô 7 chỗ có giá rẻ bậc nhất trong phân khúc xe đa dụng, crossover hạng C và SUV/crossover hạng D.

Suzuki Ertiga

Xe đa dụng là một trong những phân khúc ăn khách tại Việt Nam với tính cạnh tranh cao, nhiều mẫu xe và khoảng giá rộng - từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Hiện tại, các xe có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc này thuộc nhóm MPV cỡ nhỏ gồm Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga và XL7, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio.

Với giá đề xuất 499,9 triệu đồng cho phiên bản số sàn, Suzuki Ertiga hiện là mẫu MPV có giá thấp nhất phân khúc.

Suzuki Ertiga GL 5MT được trang bị động cơ 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Mức hiệu năng này không chênh lệch nhiều so với mặt bằng chung ô tô 7 chỗ cỡ nhỏ hiện tại. Với việc dùng hộp số sàn 5 cấp, xe hướng đến người kinh doanh dịch vụ vận tải muốn tối ưu chi phí nhiên liệu.

Ertiga có thiết kế nội - ngoại thất đơn giản, mang phong cách xe đa dụng truyền thống thay vì kiểu dáng giống SUV như đa số đối thủ. Trang bị tiện nghi cũng dừng ở mức cơ bản, so với bản số tự động, Ertiga GL 5MT bị lược bỏ đèn sương mù, la-zăng 2 tông màu, nút bấm khởi động, cảm biến lùi, có màn hình giải trí nhỏ hơn, điều hoà chỉnh cơ…

Mitsubishi Outlander

Hiện tại, nhóm xe crossover hạng C không có nhiều lựa chọn ô tô 7 chỗ, ngoại trừ Honda CR-V và Mitsubishi Outlander. Với giá đề xuất 825 triệu đồng, phiên bản Outlander 2.0 CVT hiện có giá thấp nhất phân khúc.

Outlander có thiết kế trung tính với những đường nét tạo hình đặc trưng trên nhiều dòng sản phẩm Mitsubishi hiện hành. So với mẫu xe cùng cấu hình 5+2 chỗ là CR-V, Outlander nhỉnh hơn về chiều dài, rộng cao và chiều dài cơ sở, trong khi khoảng sáng gầm thấp hơn.

Không gian hàng ghế thứ 3 của Outlander rộng rãi hơn CR-V, tuy nhiên vẫn chủ yếu phù hợp người có vóc dáng nhỏ nhắn và đi hành trình ngắn.

Xe dùng động cơ 2.0L công suất 143 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Một số trang bị trên phiên bản 2.0 CVT gồm đèn halogen không tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp sưởi, báo rẽ, la-zăng 18 inch, ghế da, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, điều hoà tự động 2 vùng, màn hình 8 inch…

Isuzu mu-X

Thế hệ Isuzu mu-X mới vừa ra mắt Việt Nam có giá bán cao hơn đời trước từ 101-171 triệu đồng, song đây hiện vẫn là mẫu SUV/crossover hạng D giá thấp nhất phân khúc. Cụ thể, phiên bản mu-X B7 4x2 MT được niêm yết giá 900 triệu đồng.

Isuzu mu-X là mẫu SUV 7 chỗ dùng cấu trúc khung gầm rời tương tự Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport. Song song với giá bán tăng mạnh, mu-X 2022 cũng được thay đổi lớn về thiết kế và nâng cấp trang bị - vốn là những điểm chưa được lòng người dùng Việt ở thế hệ trước.

Isuzu mu-X B7 4x2 MT dùng động cơ diesel tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị trên phiên bản này gồm đèn pha LED, cốp mở cơ, ghế da chỉnh cơ, chìa khoá cơ, ga tự động, phanh tay điện tử, điều hoà chỉnh cơ…

Dù được đánh giá cao ở khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, thế hệ mu-X cũ không thành công ở Việt Nam do thương hiệu chưa phổ biến và thiết kế không hợp thị hiếu người dùng. Xe thường xuyên lọt nhóm bán chậm nhất phân khúc.