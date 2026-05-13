Honda Air Blade chuẩn bị “xuất ngoại” sang quốc gia đông dân nhất thế giới

Cụ thể, chuyên trang xe Rushlane vừa đăng tải thông tin cho biết Honda đã đăng ký bằng sáng chế cho Airblade tại Ấn Độ, đây là động thái được cho là mở đường cho kế hoạch phân phối mẫu xe ga tại quốc gia Nam Á này. Đây là dòng xe vốn đã được Honda phân phối tại nhiều thị trường trong đó có Việt Nam với hai phiên bản động cơ 125cc và 160cc, đều sử dụng hệ thống làm mát bằng dung dịch.

Trong nhiều năm qua, Honda gần như thống trị thị trường xe tay ga tại Ấn Độ nhờ mẫu Activa. Tuy nhiên, danh mục xe tay ga của hãng tại đây hiện vẫn khá hạn chế, chủ yếu xoay quanh Activa và Dio. Trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu xe ga thể thao và maxi scooter ngày càng gia tăng, việc Honda đăng ký bản quyền thiết kế Airblade được xem là tín hiệu cho thấy hãng đang muốn mở rộng hiện diện ở phân khúc này.

Thị trường scooter cỡ lớn tại Ấn Độ hiện có sự góp mặt của nhiều mẫu xe đáng chú ý như Yamaha Aerox 155, Suzuki Burgman Street hay Hero Xoom 160. Trong đó, Airblade được định vị theo phong cách xe ga thể thao lai maxi tương tự Aerox 155, thay vì thiên hẳn về kiểu maxi touring như Burgman Street hoặc Xoom 160.

Theo hình ảnh trong hồ sơ đăng ký sáng chế, Honda Airblade sở hữu thiết kế hiện đại với cụm đèn pha projector LED đặt ở phần yếm trước, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày kích thước lớn và đèn xi-nhan LED bố trí phía trên. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED, yên xe dạng bậc cùng tay nắm sau thiết kế thể thao.

Khác với các mẫu scooter sàn phẳng truyền thống, Airblade sử dụng thiết kế khung giữa nổi, nơi đặt bình xăng. Cách bố trí này giúp mở rộng không gian chứa đồ dưới yên lên tới 23,2 lít. Phiên bản Airblade 160 còn được trang bị bình xăng dung tích 4,4 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 44,8 km/lít, cho phép xe di chuyển gần 200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Giới chuyên môn nhận định phiên bản Airblade 160 sẽ phù hợp hơn với thị trường Ấn Độ nếu được đưa vào sản xuất thương mại. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 156,93cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất khoảng 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Mẫu xe này có chiều cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 145 mm và trọng lượng chỉ 113 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc như Yamaha Aerox 155 hay Hero Xoom 160.

Bên cạnh đó, Honda Airblade cũng được trang bị hàng loạt tiện ích và công nghệ hiện đại như hệ thống đèn LED toàn phần, cổng sạc USB đặt dưới yên, chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp khởi động không cần chìa, bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, phanh đĩa trước kết hợp ABS một kênh, bánh xe hợp kim 14 inch cùng hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau.

Việc Honda đăng ký bằng sáng chế cho Airblade tại Ấn Độ hiện mới dừng ở bước bảo hộ thiết kế, chưa đồng nghĩa với kế hoạch ra mắt chính thức. Chúng ta vẫn cần chờ đợi những thông tin chính thức từ phía Honda.