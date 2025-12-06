Mitsubishi Outlander ngưng bán tại Việt Nam

Sau hai tháng 9 và 10 không công bố doanh số, cuối tháng 11/2025, Mitsubishi đã gỡ Outlander khỏi danh sách các mẫu xe đang bán tại Việt Nam. Đây là quyết định dễ hiểu, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Destinator.

Từng là một chiếc SUV hạng C được đánh giá cao về chất lượng và vận hành, nhưng việc không được cải tiến suốt thời gian dài khiến Mitsubishi Outlander hiện kém hấp dẫn trong mắt khách hàng Việt. Điều này được thể hiện rõ ở tình hình doanh số không ấn tượng trong thời gian vừa qua.

Cả năm 2024, doanh số của Mitsubishi Outlander chỉ đạt 1366 xe - một con số rất khiêm tốn nếu so sánh với các dòng xe khác trong phân khúc như Ford Everest ( 10.841 xe), Honda CR-V (6688 xe)... Không ngừng đà giảm, doanh số cộng dồn năm 2025 của Outlander hiện chỉ đạt 362 xe - một con số cực kỳ hạn chế.

Mặc dù trên thị trường thế giới, Mitsubishi Outlander đã được nâng cấp với nhiều trang bị mới ấn tượng, đặc biệt bổ sung động cơ hybrid, tuy nhiên tại Việt Nam chiến lược đưa Destinator - một chiếc xe được sản xuất trên nền tảng hoàn toàn mới có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Mitsubishi Destinator đưa tới một "làn gió mới" cho thị trường SUV hạng C, không chỉ sở hữu bề ngoài trẻ trung thể thao hơn, mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị công nghệ hiện đại, sức mạnh ấn tượng hơn và đặc biệt là mức giá bán dễ chịu hơn so với Outlander. Những khác biệt này, dự kiến sẽ đem tới cho mẫu xe mới Mitsubishi nhiều lợi thế và dự kiến sẽ đem tới doanh số tốt hơn cho nhà sản xuất Nhật Bản.