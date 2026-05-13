Rò rỉ thêm thông tin "nóng" về mô tô điện Honda WN7

Honda WN7 được giới thiệu lần đầu vào tháng 9/2025 như mẫu mô tô điện thể thao thương mại đầu tiên của hãng xe Nhật. Mẫu xe này được phát triển dựa trên concept Honda EV Fun từng ra mắt trước đó và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế đậm chất tương lai cùng định hướng hiệu năng cao. Không chỉ vậy, WN7 còn giành giải Gold Award tại iF Design Award 2026, đánh dấu lần đầu tiên một sản phẩm Honda đạt được giải thưởng thiết kế danh giá này.

Về ngoại hình, Honda WN7 sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với nhiều đường nét mang hơi hướng xe điện tương lai. Phần đầu xe tạo hình sắc sảo như “gương mặt robot”, kết hợp dải đèn LED định vị cỡ lớn và cụm đèn pha LED đặt dọc. Toàn bộ thân xe được tạo hình liền mạch với một mảng ốp lớn bao quanh khung sườn và bộ pin, đồng thời tạo cảm giác giống bình xăng của mô tô truyền thống.

Mẫu naked-bike điện này còn được trang bị tay lái rộng cùng gương tròn gắn ở hai đầu tay lái theo phong cách thể thao cổ điển pha hiện đại. Phía sau nổi bật với yên xe liền khối kết hợp khung phụ monocoque và gắp đơn, mang tới diện mạo cao cấp tương tự nhiều mẫu mô tô phân khối lớn hiện nay. Động cơ điện đặt giữa thân xe trong khi hệ thống truyền động và phanh đĩa sau được bố trí gọn về một bên, giúp tổng thể xe trở nên sạch sẽ và tối giản hơn.

Theo thông số được công bố, Honda WN7 sử dụng mô-tơ điện có công suất cực đại 50,4 kW, tương đương khoảng 67,5 mã lực, cùng mô-men xoắn 100 Nm. Honda cho biết hiệu suất của mẫu xe này tương đương một chiếc mô tô 600cc chạy động cơ đốt trong. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 9,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 130 km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda WN7 cũng hỗ trợ sạc nhanh thông qua cổng CCS2, cho phép sạc từ 20% lên 80% pin trong chưa đầy 30 phút. Ngoài ra, xe còn có màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối thông minh và trọng lượng ở mức 217 kg.

Tại thị trường Anh, Honda WN7 được mở bán với giá khởi điểm 12.999 bảng Anh - khoảng 465 triệu đồng. Việc xe được đăng ký Ấn Độ đang mở rộng đường cho việc phân phối tại thị trường này. Trước đó, Honda cũng đã đăng ký WN7 tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc phân phối mẫu xe này tại Việt Nam.