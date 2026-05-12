Loạt xe 7 chỗ cũ giá dưới 500 triệu đồng đáng mua 2026

Trên thị trường xe cũ hiện nay, nhiều mẫu MPV và xe đa dụng đời mới vẫn được rao bán ở mức giá dễ tiếp cận, đi kèm trang bị đủ dùng, không gian rộng rãi và khả năng vận hành ổn định. Dưới đây là những lựa chọn nổi bật trong tầm giá dưới 500 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander 2024

Trong nhóm xe 7 chỗ cũ đời gần thì Mitsubishi Xpander 2024 đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Phiên bản MT (số sàn) với quãng đường vận hành khoảng 20.000 km hiện được rao bán phổ biến quanh mức 490 triệu đồng. Ngoài ra, một số xe Xpander AT tiêu chuẩn từng chạy dịch vụ cũng có giá từ 475-490 triệu đồng, dù số ODO dao động 55.000-60.000 km.

Với lợi thế đời xe còn mới, không gian nội thất rộng rãi và chi phí sử dụng hợp lý, Xpander tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh vận tải. Đây cũng là một trong những mẫu MPV bán chạy nhất thị trường nhiều năm qua nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu thực dụng của người dùng Việt.

Xpander 2024 sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước, hướng tới khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki XL7 2023

Suzuki XL7 2023 cũng là mẫu xe 7 chỗ cũ đáng chú ý trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. Theo khảo sát thị trường, nhiều xe hiện được chào bán ở mức 455-475 triệu đồng, với số ODO phổ biến khoảng 40.000-60.000 km.

Đây vẫn là phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống, chưa phải biến thể hybrid được Suzuki phân phối tại Việt Nam từ năm 2024. Xe trang bị động cơ 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. XL7 ghi điểm nhờ thiết kế thực dụng, khoang cabin đủ rộng cho gia đình và mức tiêu thụ nhiên liệu khá tiết kiệm, khoảng 6,9 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Toyota Innova E MT 2020

Nếu không quá đặt nặng yếu tố đời xe, Toyota Innova E MT 2020 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc 7 chỗ cũ giá khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay, nhiều xe Innova E MT đời 2020 được rao bán với giá dao động 460-480 triệu đồng. Người mua cũng có nhiều cơ hội tìm được xe gia đình sử dụng, tình trạng còn tốt và lịch sử bảo dưỡng rõ ràng.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng DOHC 2.0L VVT-i kép, 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 137 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp. Innova từ lâu được đánh giá cao nhờ độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng hợp lý và không gian rộng rãi, phù hợp với nhu cầu di chuyển đông người hoặc chạy dịch vụ lâu dài.

Hyundai Stargazer X 2024

Ở nhóm xe cũ đời gần, Hyundai Stargazer X 2024 cũng đang xuất hiện khá nhiều trên thị trường xe cũ với mức giá dễ tiếp cận. Các phiên bản tiêu chuẩn có số ODO khoảng 30.000 km hiện được chào bán trong khoảng 475-490 triệu đồng.

Dù thiết kế ngoại thất gây nhiều tranh luận, Stargazer X vẫn được đánh giá cao ở không gian nội thất rộng rãi cùng loạt tiện nghi hiện đại trong phân khúc. Xe sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số vô cấp iVT. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe khoảng 6,3 lít/100 km.