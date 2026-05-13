Giá xe máy đầu tháng 5, xe côn tay "hot" khan hàng chênh cao tại đại lý

Bước sang tuần đầu tháng 5, thị trường xe máy xăng tại nhiều đại lý ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các dòng xe.

Nhiều đại lý cho rằng sức mua thị trường xe máy chưa thực sự bùng nổ sau kỳ nghỉ lễ, buộc các hãng và cửa hàng phải điều chỉnh giá ở một số dòng xe phổ thông nhằm kích cầu. Tuy nhiên, những mẫu xe có nguồn cung hạn chế hoặc được nhóm khách trẻ ưa chuộng như Exciter 155 hay SH 160 vẫn duy trì mức chênh cao so với giá đề xuất.

Theo đó, mẫu xe côn tay khá nổi tiếng của nhà Yamaha, Exciter 155 đang rơi vào tình trạng khan hàng. Giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn hiện ở mức khoảng 53 triệu đồng, trong khi bản cao cấp lên tới 57 triệu đồng. So với giá đề xuất từ 47,6-54,2 triệu đồng, mức chênh tại đại lý đang dao động khoảng 3 đến hơn 5 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo một số nhân viên bán hàng, lượng xe Exciter 155 về các đại lý trong đầu tháng 5 không nhiều, trong khi nhu cầu mua xe tay côn của nhóm khách trẻ vẫn khá ổn định khiến giá bị đẩy lên cao hơn cuối tháng 4.

Trái ngược với Exciter 155, nhiều mẫu xe Yamaha khác lại có xu hướng giảm giá nhẹ vài trăm nghìn đồng để cạnh tranh thị phần. Mẫu Yamaha Janus hiện được chào bán từ 29,5-33 triệu đồng, riêng bản đặc biệt và giới hạn khoảng 33,5 triệu đồng, giảm khoảng 500 nghìn đồng so với cuối tháng trước.

Yamaha Grande khá giữ giá, xe hiện được bán ra với mức khoảng 47 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt khoảng 51 triệu đồng và bản giới hạn khoảng 52 triệu đồng. Mẫu Yamaha Latte dao động 38-39 triệu đồng.

Dòng xe địa hình đô thị Yamaha PG-1 hiện vẫn giữ giá khá cao, phổ biến ở mức 37-38 triệu đồng cho các bản cao cấp và giới hạn.

Ở phân khúc xe ga phổ thông, Yamaha Gear bản tiêu chuẩn được chào bán khoảng 30,5 triệu đồng, còn bản cao cấp khoảng 34,5 triệu đồng. Tuy nhiên, một số đại lý đã bắt đầu giảm giá sâu để hút khách, đưa giá bản cao cấp xuống còn hơn 32 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với mặt bằng chung trên thị trường.

Trong khi Yamaha có xu hướng tăng giảm đan xen, thị trường xe Honda đầu tháng 5 lại ghi nhận xu hướng “hạ nhiệt” rõ nét ở nhiều dòng xe số và xe ga phổ thông.

Cụ thể, Honda Wave Alpha hiện có giá dao động từ 20-21 triệu đồng, giảm khoảng 1,2 triệu đồng mỗi xe so với cuối tháng 4.

Mẫu Honda Wave RSX được bán với giá khoảng 25-27,5 triệu đồng tùy phiên bản, giảm khoảng 500 nghìn đồng.

Ở phân khúc xe ga, Honda Vision tiếp tục giảm mạnh sau giai đoạn neo giá cao. Giá bán hiện dao động từ 32-38 triệu đồng tùy phiên bản, riêng bản thể thao ở mức khoảng 38 triệu đồng. So với cuối tháng 4, giá Vision đã giảm khoảng 2 triệu đồng.

Mẫu Honda Air Blade hiện được nhiều đại lý chào bán từ khoảng 44 triệu đến hơn 56 triệu đồng tùy phiên bản và dung tích động cơ. Trong khi đó, Honda Lead dao động từ 41 đến hơn 46 triệu đồng. Honda SH Mode có giá phổ biến khoảng 60,5-67 triệu đồng tùy phiên bản.

Riêng dòng Honda SH vẫn duy trì mức giá cao. Phiên bản SH 125 phanh CBS hiện khoảng 84 triệu đồng, bản ABS khoảng 92 triệu đồng và bản đặc biệt khoảng 93 triệu đồng, gần như không thay đổi so với cuối tháng 4.

Honda SH 160 bản tiêu chuẩn rơi vào tình trạng khá hiếm hàng tại một số đại lý, giá bán thực tế lên tới 98-99 triệu đồng. Các phiên bản ABS và thể thao hiện dao động khoảng 111-112 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với cuối tháng trước.

Ở phân khúc xe ga cao cấp, thị trường đầu tháng 5 cũng ghi nhận nhiều chương trình ưu đãi mạnh nhằm kích cầu sau kỳ nghỉ lễ. Một số đại lý tiếp tục áp dụng chương trình giảm trực tiếp 5 triệu đồng cho các dòng Vespa Primavera và Vespa Sprint. Động thái này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm xe tay ga thời trang cao cấp, trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng.