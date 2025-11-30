Mitsubishi Outlander âm thầm rút khỏi Việt Nam, "nhường sân" cho Destinator

Outlander đã chính thức biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website của Mitsubishi Việt Nam, đồng thời các đại lý cũng xác nhận đã ngừng nhận cọc và không còn nguồn xe mới từ nhiều tháng nay. Lô xe sản xuất 2025 không được nhập về, đời mới nhất còn lại tại đại lý chỉ là 2024. Điều này cho thấy mẫu C-SUV Nhật Bản gần như đã dừng bán tại thị trường Việt Nam.

Mitsubishi Outlander không còn xuất hiện trong danh sách sản phẩm trên website hãng

Sự suy giảm doanh số của Mitsubishi Outlander kéo dài suốt từ đầu năm và thể hiện rõ trong báo cáo của VAMA. Trong tháng 9 và 10, mẫu xe này không bán được chiếc nào; tháng 8 cũng chỉ đạt 35 xe, đưa tổng doanh số 10 tháng lên 362 chiếc, thấp nhất phân khúc C-SUV.

Sức hút yếu dần của Outlander đến từ việc sản phẩm đã chậm đổi mới quá lâu. Trong khi nhiều đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay các mẫu xe Trung Quốc liên tục nâng cấp về công nghệ, thiết kế và trang bị, Outlander tại Việt Nam vẫn đứng ở thế hệ thứ ba. Trên thế giới, phiên bản thế hệ bốn đã ra mắt với công nghệ hiện đại hơn và tùy chọn hybrid sạc điện, tạo nên khoảng cách lớn giữa nhu cầu người dùng và sản phẩm đang bán trong nước.

Mitsubishi Outlander có doanh số suy giảm trong nhiều tháng

Ngay khi Outlander rút khỏi website, Mitsubishi Việt Nam đồng thời lên lịch giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Destinator vào ngày 1/12. Đây là mẫu CUV cỡ C 7 chỗ, trùng phân khúc với Outlander và được xem như phương án thay thế trực tiếp, dù hãng không công bố rõ ràng.

Destinator được nhập nguyên chiếc từ Indonesia, phát triển từ ý tưởng DST Concept từng trưng bày tại Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế mới, khoang nội thất hiện đại hơn và hệ thống an toàn chủ động (ADAS) trên phiên bản cao cấp. Tại Indonesia, mẫu xe này được trang bị đồng hồ điện tử 8 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa sổ trời toàn cảnh,… những trang bị mà Outlander khó cạnh tranh.

Mitsubishi Outlander hiện có giá 825–950 triệu đồng. Trong khi đó, đại lý hé lộ Destinator có thể được “chốt” giá từ khoảng 750 triệu đồng, mức hấp dẫn trong phân khúc C-SUV 7 chỗ, thậm chí thấp hơn nhiều so với Honda CR-V (giá từ 1,029 tỷ đồng).

Mitsubishi Destinator đã được nhập về Việt Nam, sẵn sàng ra mắt để thay thế Outlander

Việc đưa ra mức giá dễ tiếp cận sẽ giúp Destinator cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5 (từ 749 triệu) hay Ford Territory (từ 762 triệu). Tuy nhiên, Mitsubishi vẫn cần tính toán tránh để Destinator “đè” lên đàn em Xforce – mẫu SUV hạng B đang có giá cao nhất 705 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander từng được đánh giá cao về độ bền, vận hành ổn định và cấu hình 5+2 chỗ linh hoạt. Tuy nhiên, mẫu xe này đã không được nâng cấp đáng kể tại Việt Nam từ năm 2022 và không còn sức hút so với thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Việc không ghi nhận doanh số trong 2 tháng liên tiếp cùng mức tồn xe hạn chế tại đại lý khiến việc dừng bán trở nên dễ hiểu.

Dẫu vậy, với những người yêu thích Outlander – một trong các mẫu xe mang tính toàn cầu của Mitsubishi, sự rút lui này vẫn để lại nhiều tiếc nuối.