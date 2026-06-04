Khuyến mãi dồn dập, doanh số Mitsubishi Xforce "lên hương" đầu năm 2026

Tiếp nối đà tăng trưởng này, ngay từ đầu năm 2026, Mitsubishi đã triển khai liên tục các chương trình khuyến mãi cho Xforce nhằm duy trì sức hút với khách hàng Việt.

Trong tháng 1/2026, hãng áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hầu hết các phiên bản Xforce, riêng bản Xforce Premium được hỗ trợ 50%. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm khoảng 34–70 triệu đồng tùy phiên bản. Chính sách này góp phần giúp Xforce đạt doanh số 1.666 xe ngay trong tháng đầu năm và góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Sang tháng 2/2026, trùng dịp Tết Nguyên đán, Xforce tiếp tục được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm quà tặng phiếu nhiên liệu, giúp tổng ưu đãi dành cho khách hàng dao động khoảng 40–55 triệu đồng. Chính sách này sau đó được duy trì trong tháng 3/2026.

Đến tháng 4/2026, mẫu SUV hạng B của Mitsubishi chuyển sang hình thức ưu đãi bằng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 30–35 triệu đồng. Sang tháng 5/2026, khi phiên bản Xforce 2026 chính thức cập bến, hãng tiếp tục duy trì chương trình tặng phiếu nhiên liệu ở mức khoảng 45–55 triệu đồng.

Các chương trình ưu đãi tài chính mạnh tay từ nhà sản xuất đã góp phần giúp Mitsubishi Xforce đạt doanh số ấn tượng trong giai đoạn đầu năm 2026.

Tháng Doanh số Mitsubishi Xforce 1/2026 1666 2/2026 545 3/2026 1050 4/2026 1250 Lũy kế 2026 4511

Tính đến hết tháng 4/2026 (chưa bao gồm số liệu tháng 5/2026), doanh số lũy kế của Xforce trong năm 2026 đạt 4.511 xe, tăng 77,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy các chính sách hỗ trợ tài chính của Mitsubishi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp kích cầu nhu cầu mua xe và duy trì đà tăng trưởng cho mẫu SUV hạng B này trên thị trường Việt Nam.

Dù vậy, trong giai đoạn đầu năm 2026, Mitsubishi Xforce đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong cùng phân khúc SUV hạng B.

Đáng chú ý, Toyota Yaris Cross đã có bước tăng trưởng mạnh về doanh số, hiện tạm dẫn đầu phân khúc SUV B chạy xăng với lũy kế đến hết tháng 4/2026 đạt 5.510 xe, vượt qua Xforce trong cùng kỳ.

Trước áp lực cạnh tranh này, bước sang tháng 6/2026, Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi tài chính cho Xforce với mức hỗ trợ từ 45–55 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng với những điều chỉnh, nâng cấp trên phiên bản Xforce 2026, các chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV hạng B của hãng gia tăng sức cạnh tranh và cải thiện kết quả kinh doanh trong thời gian tới.