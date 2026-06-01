Mitsubishi, Suzuki, Yamaha công bố các dòng xe đều tương thích với xăng E10

Hôm qua, Bộ Công Thương yêu cầu các hãng ôtô, xe máy rà soát, công bố mức độ tương thích với xăng E10 và chuẩn bị phương án hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng. Hiện, một số hãng xe đã công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích trên website chính thức.

Mitsubishi Việt Nam cho biết các dòng xe trang bị động cơ phun xăng điện tử phân phối tại Việt Nam sản xuất từ năm 1997 đến nay, đều tương thích xăng E10. Riêng một số mẫu xe chưa xác định được khả năng tương thích, gồm: L300 sản xuất năm 1995-2003; Pajero V31 sản xuất năm 1997-2002; Jolie đời 1998-2003; Proton Wira đời 1996-1999.

Khách hàng sở hữu xe Mitsubishi có thể tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng để nắm rõ loại nhiên liệu được khuyến nghị. Hãng khuyến cáo trường hợp xe ít sử dụng trong thời gian dài, cần bảo quản nhiên liệu trong bình để tránh hiện tượng tách nước. Người dùng nên kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ tại các đại lý ủy quyền để đảm bảo khả năng vận hành tối ưu.

Tương tự, Suzuki xác nhận toàn bộ ôtô của hãng sản xuất và phân phối tại Việt Nam từ năm 2001 trở về đây đều tương thích với xăng E10. Các mẫu đang bán như XL7, Swift, Jimny, Fronx, Ertiga, Carry Pro, Eeco... đều nằm trong danh sách tương thích.

Với xe máy, Suzuki liệt kê các dòng Raider/Satria FI, GSX, Burgman, Gixxer, V-Strom, Address... sử dụng được E10.

Suzuki khẳng định việc sử dụng xăng E10 đạt chuẩn trên các xe nằm trong danh sách vẫn được bảo hành chính hãng bình thường. Với các mẫu xe đã dừng bán, hãng khuyến nghị khách hàng xem thêm hướng dẫn sử dụng kèm theo xe để kiểm tra khả năng tương thích với xăng E10.

Yamaha Việt Nam cũng cho biết toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng sinh học E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Các mẫu xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất từ năm 2017 đến nay, tương thích với E10. Còn mẫu sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 được khuyến nghị sử dụng E5.

Để xác định mẫu xe Yamaha đang dùng là loại sử dụng hệ thống FI hay không, khách hàng có thể kiểm tra ký hiệu FI trên tem xe hoặc cụm đồng hồ.

Trụ bơm của một cửa hàng xăng dầu trên phố Thái Thịnh tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Động thái của các hãng xe diễn ra trong bối cảnh xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường từ đầu tháng 6. Xăng E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng. Thực tế, loại xăng này đã được bán thí điểm tại hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ở một số tỉnh, thành phố từ tháng 8/2025.

Trước thời điểm này, một bộ phận người tiêu dùng vẫn lo ngại E10 có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu, ảnh hưởng tới độ bền động cơ hoặc gây tác động đến các chi tiết cao su, nhựa trên các dòng xe cũ.

Song theo PGS. TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình Đào tạo Kỹ thuật ôtô (Đại học Bách khoa Hà Nội), nghiên cứu trên Toyota Corolla Cross bản xăng và hybrid cho thấy E10 không làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Trong điều kiện giao thông đô thị, xe xăng dùng E10 tiết kiệm hơn 2,3% so với RON95, còn xe hybrid giảm 7,8%. Trên đường tốc độ cao, E10 cũng cho mức tiêu hao thấp hơn.

Về công suất, kết quả phân hóa theo loại xe. Trong đó, xe chạy xăng ở công suất tối đa sẽ có công suất giảm khoảng 6% với E10. Tuy nhiên, xe hybrid lại tăng công suất 2,15% do E10 phát huy hiệu quả khi hệ thống hybrid kiểm soát quá trình đốt cháy. Về khí thải, E10 giúp giảm 10,87% hydrocarbon (HC) độc hại và 14,95% khí CO so với RON95.

Với xe máy, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết phần lớn xe máy chính hãng sản xuất trong nhiều năm gần đây đã được nghiên cứu, thử nghiệm để tương thích với nhiên liệu pha ethanol. Các dòng xe sử dụng công nghệ phun xăng điện tử (FI) hoàn toàn có thể sử dụng E10.

Với các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí, đặc biệt là xe đời cũ, mức độ tương thích phụ thuộc thiết kế của từng hãng. VAMM khuyến nghị người dùng tham khảo khuyến cáo từ nhà sản xuất hoặc đại lý chính hãng. Còn xe phân khối lớn và xe nhập khẩu cần tuân thủ hướng dẫn nhiên liệu trong sổ tay sử dụng.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng một số sự cố kỹ thuật có thể xuất hiện khi chuyển sang E10 nhưng không đồng nghĩa E10 gây hỏng xe. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhiên liệu không đạt chuẩn hoặc do ethanol có tính hòa tan, cuốn theo cặn tích tụ lâu ngày trong hệ thống nhiên liệu của các xe cũ, dẫn tới tắc lọc xăng hoặc kim phun.

"Đây là những hư hỏng vốn đã tiềm ẩn, E10 chỉ khiến chúng bộc lộ sớm hơn chứ không phải là nguyên nhân làm hỏng xe", ông Phúc nói.

Tương tự, đại diện VAMM cho biết ethanol có đặc tính khác xăng khoáng truyền thống nhưng tỷ lệ phối trộn 10% trong E10 chỉ tạo ra những khác biệt nhỏ về cảm nhận vận hành trong điều kiện sử dụng thông thường. Kết quả nghiên cứu do VAMM phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện năm 2024 cho thấy xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động và gia tốc của xe.

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia. Mỹ và Brazil triển khai loại nhiên liệu này từ những năm 1980. Tại châu Âu, E10 cũng đã được áp dụng trong khoảng hai thập kỷ qua. Trong khi đó, Trung Quốc mới thúc đẩy sử dụng E10 trong những năm gần đây. Một số quốc gia có điều kiện khí hậu tương đồng với Việt Nam như Thái Lan và Philippines không chỉ sử dụng E10 mà còn triển khai E15, thậm chí E20 tại một số địa phương.