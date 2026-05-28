Mitsubishi Triton giảm giá xả kho, cao nhất 150 triệu đồng

Mitsubishi Triton tại một số đại lý ở khu vực miền Trung đang được áp dụng mức ưu đãi sâu nhằm xả hàng xe VIN 2025. Trong đó, phiên bản Athlete 4x4 được giảm tới khoảng 150 triệu đồng, kèm theo bảo hiểm thân vỏ và một số phụ kiện chính hãng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế chỉ còn khoảng 774 triệu đồng, tạo ra mặt bằng giá thấp hơn rõ rệt so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Đáng chú ý, mức giảm này không đồng đều giữa các đại lý. Một số nơi áp dụng ưu đãi thấp hơn, khoảng 140 triệu đồng, nhưng lượng xe không còn nhiều, thậm chí chỉ còn một chiếc cuối cùng. Điều này cho thấy chương trình chủ yếu mang tính “dọn kho” đối với xe sản xuất năm 2025, thay vì chính sách chung trên toàn hệ thống phân phối.

Trong khi đó, các phiên bản VIN 2026 của Mitsubishi Triton chỉ được hỗ trợ ở mức nhẹ hơn đáng kể. Một số đại lý đang áp dụng giảm khoảng 55 triệu đồng cho bản hai cầu, kèm phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 20 triệu đồng, cùng bảo hiểm và phụ kiện đi kèm. Khoảng cách ưu đãi giữa hai đời xe phản ánh rõ áp lực giải phóng tồn kho của lô 2025.

Ở thế hệ mới nhất ra mắt từ tháng 9/2024, Mitsubishi Triton đã được nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị. Xe mang phong cách cứng cáp hơn với phần đầu vuông vức, cụm đèn LED đặt cao và khoang nội thất hiện đại hơn, nổi bật với màn hình trung tâm 9 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số trên bản cao.

Về vận hành, Mitsubishi Triton bản Athlete sử dụng động cơ diesel 2.4L bi-turbo cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, đi kèm dẫn động 4WD và nhiều chế độ địa hình. Hai phiên bản còn lại dùng máy 2.4L tiêu chuẩn với sức mạnh thấp hơn. Dù vậy, toàn bộ dòng xe vẫn dùng hộp số tự động 6 cấp, cùng gói an toàn hỗ trợ lái ADAS khá đầy đủ.

Trên bàn cân cạnh tranh, Mitsubishi Triton sau giảm giá đang tiến sát nhóm xe phổ biến hơn như Ford Ranger Wildtrak, vốn có mức giá niêm yết cao hơn đáng kể. Điều này giúp Triton trở thành lựa chọn đáng chú ý hơn trong phân khúc bán tải, đặc biệt với khách hàng ưu tiên giá trị sử dụng và chi phí đầu tư ban đầu.