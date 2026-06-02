Mitsubishi tung teaser bí ẩn, Xforce Hybrid được cho là sắp lộ diện

Trước thềm Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2026, Mitsubishi Motors Philippines đã đăng tải hình ảnh teaser với thông điệp hãng sẽ mang đến một sản phẩm có thể “thay đổi cuộc chơi”. Dù nhân vật chính trong hình ảnh được cho là Outlander PHEV thế hệ mới, giới truyền thông địa phương lại chú ý đến chi tiết phản chiếu phía dưới, nơi xuất hiện cụm đèn có thiết kế tương đồng với Mitsubishi Xforce. Điều này làm dấy lên dự đoán rằng Xforce Hybrid (HEV) cũng sẽ góp mặt tại sự kiện.

Nếu được giới thiệu tại PIMS 2026, đây sẽ là lần đầu tiên Mitsubishi Xforce Hybrid xuất hiện tại Philippines. Phiên bản điện hóa của mẫu SUV cỡ B được trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6L, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,1 kWh. Hệ thống này cho công suất tối đa 114 mã lực, mô-men xoắn cực đại 255 Nm và đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố của Mitsubishi tại các thị trường đã phân phối, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể đạt khoảng 24,4 km/lít.

Về thiết kế, Mitsubishi Xforce Hybrid được cho là vẫn giữ nguyên phong cách của phiên bản động cơ xăng đang bán trên thị trường. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, khoảng sáng gầm lớn cùng kiểu dáng SUV đô thị khỏe khoắn.

Không gian nội thất nhiều khả năng cũng không thay đổi đáng kể với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cùng các tính năng kết nối và hỗ trợ lái hiện đại.

Bên cạnh Mitsubishi Xforce Hybrid, mẫu xe xuất hiện rõ nét hơn trong teaser có thể là Outlander PHEV thế hệ mới. Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.4L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin 22,7 kWh, cho tổng công suất khoảng 302 mã lực cùng khả năng vận hành thuần điện lên tới 86 km.

Việc bổ sung thêm các phiên bản hybrid được xem là bước đi quan trọng của Mitsubishi trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang tăng tốc tại Đông Nam Á. Với nhu cầu ngày càng lớn dành cho các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, Xforce Hybrid được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chiến lược giúp thương hiệu Nhật Bản gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B.

Dù Mitsubishi chưa đưa ra xác nhận chính thức, những tín hiệu mới từ teaser của PIMS 2026 đang khiến khả năng mẫu xe này sớm ra mắt Philippines và sau đó là Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.